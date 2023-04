Film Baru Indiana Jones Tayang Perdana di Cannes, Penghormatan untuk Harrison Ford

Paris, Beritasatu.com – Film aksi petualangan Indiana Jones And The Dial Of Destiny, akan tayang perdana di ajang Festival Film Cannes pada 18 Mei mendatang. Pihak penyelenggara festival mengumumkan pada Senin (3/4/2023), penayangan film Indiana Jones kelima itu di Cannes sebagai penghormatan atas karier sang aktor Harrison Ford.

Pemutaran perdana Dial Of Destiny, disutradarai oleh James Mangold digelar setelah 15 tahun pemutaran film keempat, Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull tahun 2008 ditayangkan perdana di festival film Prancis tersebut.

Indiana Jones And The Dial Of Destiny disebutkan sebagai bab terakhir dalam waralaba tokoh petualang sejarah ini, yang bakal tayang di bioskop AS pada 28 Juni.

Sebelumnya, pihak Cannes telah mengumumkan pemutaran perdana Killers Of The Flower Moon karya Martin Scorsese yang sangat dinantikan. Film yang juga ditayangkan untuk Apple TV+ ini merupakan adaptasi dari buku terlaris David Grann tentang serangkaian pembunuhan di Oklahoma tahun 1920-an.

Film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro. Penayangan perdana film tersebut, ditetapkan pada 20 Mei, akan menandai film pertama Scorsese di Cannes sejak After Hours pada 1986.

