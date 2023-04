Biodata Kai EXO, Member yang Comeback Solo Lewat Album "Rover"

Jakarta, Beritasatu.com - Kai EXO belum lama ini melangsungkan comeback dengan merilis mini album bertajuk "Rover". Mari simak biodata lengkap Kai EXO si pelantun Rover.

Salah satu member EXO, Kim Jong In atau yang akrab disapa Kai, melangsungkan comeback dengan merilis mini album ketiga bertajuk "Rover" pada 13 Maret 2023. Album tersebut berisi enam buah lagu, yakni title track berjudul Rover, lalu Black Mirror, Slidin’, Bomba, Say You Love Me, dan Sinner.

Comeback Kai EXO kali ini sukses besar. Dia mendapatkan dua penghargaan dari program musik mingguan stasiun televisi Korea Selatan. Selain di tangga lagu, Kai juga sukses menggandeng sejumlah idol untuk melakukan Rover Challenge di TikTok.

Untuk itu, simak ulasan berikut mengenai biodata Kai EXO serta fakta-fakta member kelahiran 1994 itu.

Biodata Kai EXO

Nama asli: Kim Jong In

Nama panggung: Kai

Tempat, Tanggal lahir: Suncheon, 14 Januari 1994

Zodiak: Capricorn

Tinggi: 182 cm

Golongan darah: A

MBTI: INFJ

Lencana (Super power): Teleportasi

Posisi: Main Dancer

Instagram: @zkdlin

Spesialisasi: Dance (balet, jaz, dan hip hop)

Pendidikan: Seoul Arts High School

Fakta Tentang Kai EXO

1. Member Pertama yang Diperkenalkan ke Publik

Kai menjadi member EXO pertama yang diperkenalkan kepada publik melalui cuplikan teaser resmi yang dirilis SM Entertainment pada 23 Desember 2011. Nama Kai sendiri memiliki arti Open (buka) yang berasal dari bahasa Cina. Dengan nama tersebut, diharapkan Kai EXO bisa menjadi pembuka hati para penggemarnya EXO-L.

2. Dapat Julukan Dancing Machine

Kai terpilih menjadi main dancer di EXO karena kemampuan menarinya yang luar biasa. Kemampuannya menarinya itu dapat membuat para penggemar bahkan idol grup Kpop lainnya terpukau. Maka tidak heran dengan kemampuannya tersebut dia mendapatkan julukan sebagai dancing machine.

Kecintaan Kai terhadap menari muncul sejak berumur 8 tahun. Kai sudah belajar tarian jaz. Kemudian setelah menonton film The Nutcracker, Kai mencoba untuk belajar tari balet.

3. Meraih Juara di SM Youth Best Culture

Pada 2007, Kai berhasil mendapatkan juara pada lomba SM Youth Best Culture. Setelah itu, Kai bergabung menjadi trainee di SM Entertainment pada umur 13 tahun. Setelah kurang lebih empat tahun menjadi trainee, Kai berhasil debut bersama EXO.

4. Salah Satu Member EXO yang Terjun ke Dunia Akting

Selain menjadi member boy group EXO, Kai juga melangsungkan debut dalam boy group SuperM bentukan SM Entertainment pada Oktober 2019. Member dalam grup ini berasal dari para member boy group lainnya di SM Entertainment. SuperM ini merupakan grup yang akan melakukan promosi secara global.

Sukses sebagai idol Kpop juga membuat Kai ingin menjajal dunia akting. Pemilik nama asli Kim Jong In itu memulai karier aktingnya dalam web drama Choco Bank pada 2016. Masih di tahun yang sama, Kai EXO juga muncul di serial web drama First Seven Kisses. Pada tahun 2017, Kai berakting di drama berjudul Andante sebagai pemeran utama, dan di tahun 2018 Kai kembali berakting dalam drama berjudul Miracle That We Met.

