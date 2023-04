Dewa 19 Rilis Single Love is Blind, Dhani: Lagu Ini Sebelumnya Ditolak Once

Jakarta, Beritasatu.com - Band Dewa 19 merilis video musik single terbaru Love is Blind dengan menggandeng sejumlah dewa musik Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewa 19 All Stars. Menurut pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, lagu tersebut sempat ditawarkan ke mantan vokalis Dewa 19 yaitu Once Mekel.

“Lagu ini sempat ditawarkan ke Once. Ini serius, beneran nggak bohong, kan lagi bulan puasa. Demi Allah, saya pernah tawarkan untuk dijadikan single baru Dewa 19 tetapi Once kayaknya kurang berminat. Awalnya begitu," kata Ahmad Dhani ditemani sang gitaris Andra Ramadhan saat jumpa media di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023) dikutip Antara.

Dhani menjelaskan bahwa single Love is Blind yang merupakan versi terbaru dari lagu Cinta itu Buta sudah sempat dibawakan oleh Mahadewa yang kala itu tampil dengan vokalis Judika Sihotang.

BACA JUGA Meski Berseteru, Ahmad Dhani Tetap Berteman dengan Once

Advertisement

Seperti diketahui, Once Mekel menyatakan keluar dari grup yang turut membesarkan namanya tersebut pada tahun 2010. Dhani lalu mengatakan bahwa Dewa 19 sempat vakum beberapa waktu dan tidak memiliki vokalis tetap.

"Saya beranggapan, siapa tahu kalau Once yang menyanyikan Love is Blind berarti Dewa 19 punya single baru dan bisa diedarkan ke KFC. Loh iya, Once itu punya jabatan penting di KFC," sambungnya mencermati respons sejumlah awak media yang tertawa.

Namun ternyata tawaran dari Ahmad Dhani kali itu tidak mendapatkan respons dari penyanyi bernama lengkap Elfonda Mekel tersebut.

"Once cuek saja, bisa dibilang ditolak mentah-mentah. Tapi ya sudah, saya dan Andra cuma bisa mengelus dada," paparnya.

Salah satu pertimbangan Dhani ingin menggandeng Once untuk lagu Love is Blind saat itu adalah karena ia merasa karakter vokal dan pelafalan bahasa Inggris Once sangat cocok bila dibandingkan vokalis lainnya.

"Saya sih maunya single baru dengan Once karena lagu ini bisa jadi bagus kalau dia yang nyanyi. Ya, Ari Lasso juga tinggi suaranya, cuma bahasa Inggrisnya lebih bagus Once. Ternyata ditolak mentah-mentah sama Once, didiemin aja," tawa Dhani.

BACA JUGA Dilarang Pakai Lagu Dewa 19, Once Mengaku Sakit Hati pada Ahmad Dhani

Akhirnya, Dhani memutuskan lagu Love is Blind dibawakan oleh duet penyanyi asal Kroasia yaitu Dino Jelusick yang sempat menjadi bagian dari band Whitesnake bersama Jeff Scott Soto yang pernah memperkuat dua album awal gitaris super cepat Ygnwie Malmsteen.

"Terima kasih karena Once tidak berminat, jadi akhirnya saya dan Andra tawarkan ke lagu ini ke Dino dan Jeff yang memang berminat," katanya.

Love is Blind merupakan single terbaru mega proyek musikal Dewa 19 All Stars yang menampilkan Ahmad Dhani (vokal/keyboard/program/synth), Andra Ramadhan (gitar), Ron Thal “Bumblefoot (gitar), Derek Sherinian (organ), Simon Philips (drums), Billy Sheehan (bass), Jeff Scott Soto (vokal), dan Dino Jelusick (vokal).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan