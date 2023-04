Jakarta, Beritasatu.com - Ada banyak lagu yang bicara soal cinta sepihak. Salah satunya adalah lagu Yang Terdalam dari Noah. Berikut lirik lagu Yang Terdalam Noah beserta chord gitarnya.

Namun sebelum mengetahui lirik lagu Yang Terdalam dan chord gitarnya, simak dulu fakta-fakta seputar lagu dari Noah tersebut berikut ini.

Lagu Yang Terdalam merupakan lagu dari band Noah, yang kala itu masih bernama Peterpan, yang dirilis tahun 2003. Lagu ciptaan Ariel Noah ini merupakan salah satu lagu dalam album “Taman Langit”.

Lirik lagu Yang Terdalam mengisahkan tentang perasaan setia dan tulus dari seorang pria pada wanita pujaannya meski sang pria bukanlah orang yang diinginkan si wanita. Pria tersebut berusaha membuat sang wanita mengerti akan perasaannya.

Sayangnya wanita pujaan hatinya itu tidak ingin menerima perasaan sang pria. Di akhir video, perlahan sang pria menerima keputusan sang wanita dan berupaya melupakan wanita pujaannya itu.

Lagu Yang Terdalam kemudian di remake video klipnya pada tahun 2021. Kalau dulu video klipnya dibintangi oleh Ariel sendiri, di versi remake pemeran utama video klipnya adalah Iqbaal Ramadhan. Meski demikian jalan cerita video klipnya masih tetap sama.

Berikut lirik lagu Yang Terdalam dari Noah.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Yang Terdalam Noah

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takkan lelah aku menanti

G C

Takkan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

Demikian lirik lagu Yang Terdalam dari Noah beserta chord gitarnya.

