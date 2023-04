11 Cara Merawat Kucing Bagi Pemula supaya Sehat dan Berumur Panjang

Jakarta, Beritasatu.com - Memelihara kucing merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Namun ada baiknya ketahui cara merawat kucing dengan benar agar sehat dan berumur panjang.

Kucing merupakan salah satu hewan yang banyak digemari untuk dijadikan peliharaan. Selain menggemaskan, kucing juga dapat menghilangkan stres para pemiliknya. Meski begitu, memelihara kucing juga memerlukan usaha, waktu, dan uang.

Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan anabul dan menjaga kesehatannya. Tanpa berlama-lama, berikut 11 cara merawat kucing bagi pemula yang wajib diketahui.

1. Komitmen

Bagaimanapun juga kucing merupakan makhluk hidup. Maka dari itu, diperlukan komitmen yang kuat apabila ingin merawat kucing. Pasalnya kucing merupakan hewan yang dapat hidup belasan tahun dan tidak setiap harinya kondisinya prima. Pemilik juga harus mampu untuk memenuhi kebutuhan harian kucing, mulai dari makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, bahkan hingga keselamatannya.

2. Lakukan Medical Check Up

Sebelum memelihara kucing, ada baiknya lakukan medical check up untuk anabul. Itu bertujuan mengetahui kesehatan kucing secara keseluruhan. Dengan melakukan medical check up lebih dulu, pemilik dapat mencegah penyakit zoonosis (penyakit dari hewan yang dapat menular ke manusia).

3. Sediakan Tempat Khusus untuk Kucing

Cara merawat kucing yang wajib dilakukan adalah menyediakan tempat khusus yang nyaman bagi kucing. Tempatnya tidak harus besar, cukup dengan memberikan alas tidur di sudut kamar. Rasa nyaman dan aman diperlukan oleh kucing yang baru masuk ke rumah baru.

Apabila ingin memelihara kucing di dalam kandang, pastikan pemilihan kandang disesuaikan dengan ukuran tubuh dan kebutuhan kucing. Pastikan juga tempat tersebut dibersihkan secara teratur agar terhindar dari kuman atau bakteri. Sebaliknya apabila ingin membebaskan kucing di dalam rumah, maka harus diperhatikan juga barang yang ada di rumah. Jangan sampai ada barang atau benda yang berbahaya bagi anabul.

Selain barang, jauhkan pula kucing dari tanaman karena ada beberapa tanaman yang berbahaya bagi hewan. Semua hal ini harus diperhatikan agar kucing tidak mudah stres dan merasa aman.

4. Perhatikan Makanan dan Minumannya

Makanan dan minuman kucing merupakan hal yang harus diperhatikan dengan benar. Ada banyak jenis makanan kucing yang mudah ditemui di pasaran, tetapi pastikan memberi makannya sesuai dengan usia kucing, apakah untuk kategori kitten, adult, atau senior.

Lalu pastikan juga takaran makanan anabul seimbang. Selain itu, perhatikan pula porsi makan kucing. Apabila pemilik memeberi makan berlebihan, maka kucing akan kelebihan karbohidrat dan rentan terkena obesitas dan diabetes tipe 2. Sedangkan untuk minumnya, disarankan untuk memberi minum kucing dengan menggunakan air matang. Karena air mentah umumnya terdapat protozoa yang bisa menyebabkan diare pada kucing.

