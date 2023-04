Ini Lirik dan Arti Lagu All Eyes On Me dari Jisoo Blackpink

Jakarta, Beritasatu.com – Jisoo Blackpink akhirnya resmi debut solo pada Jumat 31 Maret 2023. Jisoo menjadi member terakhir dari Blackpink yang melangsungkan debut solonya. Ini lirik dan arti lagu All Eyes On Me Jisoo.

Jisoo merilis album bertajuk “ME” yang berisikan dua lagu yaitu berjudul Flower sebagai lagu utama dan All Eyes On Me sebagai b-side track. Meski lagu All Eyes On Me belum memiliki video klip, namun lagu ini telah didengarkan lebih dari 12 juta kali di Spotify.

Lagu All Eyes On Me ini memiliki arti seorang perempuan yang mengetahui dan memahami self worth atau seberapa berharganya dirinya. Lagu All Eyes On Me menyadarkan bahwa penting untuk memiliki harga diri dan membuktikan kepada dunia bahwa dirinya layak mendapatkan sesuatu yang berharga.

Lirik Lagu All Eyes On Me

Hanaron mojara

Du nuneul matchwobwa

Banjjogeul wonchin ana

Neon naman barabwa

Geuge dangyeonhan geoya

Yoksimi anijana

Padocheoreom morachidaga they all go

Byeonhal ttae byeonhanda haedo jigeumeun make sure

Nae sarang kkeuten paran check simjangeun verified

Ije neoreul boyeobwa

Make me feel alive

Uimi eomneun maldeullo chaeuji ma

Jigeum naege jipjunghae

Al su eomneun ne mameul al su itge

All eyes on me

All eyes on me

Sumjugigo bwa nan movie

Nunbicheuroman neon prove it

Dodaeche ileul ge mwonji

Mitgo ttwieobwa bwa bungee

Nae du nuneun hangsang neol chyeodabogo itjana

Ije neoreul boyeobwa

Make me feel alive

Uimi eomneun maldeullo chaeuji ma

Jigeum naege jipjunghae

Al su eomneun ne mameul al su itge

All eyes on me

All eyes on me

Hansungan

Nun kkamppakal sai

Sarajilji molla

Nothing can buy you love

Ttannun palji ma

All that I need

All eyes on me

All eyes on me

