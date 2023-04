Profil dan Biodata Mingyu Seventeen Idol yang Ultah Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Mingyu atau yang dikenal dengan Mingyu Seventeen baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke 26 tahun pada hari ini, 6 April 2023. Berikut profil dan biodata Mingyu Seventeen.

Profil Mingyu Seventeen

Mingyu Seventeen lahir dengan nama asli Kim Mingyu di provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. Nama Min berarti batu permata berharga sedangkan nama Gyu mengandung arti bintang.

Menariknya, anggota Seventeen ini terpilih menjadi anggota yang paling tampan. Dirinya bahkan menduduki peringkat ke-49 dalam kategori The Most Handsome Faces pada 2017, pada tahun berikutnya, Mingyu juga masuk ke dalam The 100 Most Handsome Faces versi TC Candler.

Seperti yang diketahui, Mingyu berteman baik dengan idol kpop lainnya. Dirinya tergabung dalam grup yang diberi nama 97 liner squad atau jajaran idol kpop yang lahir di tahun 1997. Mereka terdiri dari Bambam dan Yugyeom GOT7, Jungkook BTS, Jaehyun NCT, dan Cha Eunwoo Astro.

Biodata Mingyu Seventeen

Nama asli: Kim Mingyu

Nama panggung: Mingyu

Tanggal lahir: 06 April 1997

Tempat lahir : Anyang-si, Gyeonggi-do, South Korea

Zodiak: Aries

Tinggi: 186 cm

Golongan darah: B

MBTI: ENTJ

Posisi: Lead Rapper

Instagram: @min9yu_k

Pendidikan: Universitas Dong-A Broadcasting Arts

Perjalanan Karier Mingyu Seventeen

Sejak kecil Mingyu dikenal sebagai anak multitalenta, dirinya terlibat dalam berbagai aktivitas di sekolahnya, salah satunya adalah bermain sepakbola. Bahkan, ketika SD dan SMP, Mingyu berhasil meraih juara 2 turnamen sepak bola nasional.

Tak hanya itu, Mingyu Seventeen juga pernah mencetak gol ketika mengikuti kejuaraan Idol Star Athletics Championship (ISAC) pada tahun 2015 silam. Pelantun Bittersweet ini juga memiliki hobi bermain basket dan mengoleksi action figure.

Sebelum menjejaki karir bersama Seventeen, Mingyu pernah tergabung dalam sebuah band SMP sebagai pemain bass. Kegiatan tersebut disambungkan dengan bekerja part time sebagai barista di salah satu coffee shop Korea.

Pada 2011, dirinya mulai mencoba peruntungan melalui audisi casting Pledis Entertainment. Mingyu yang kala itu masih duduk di bangku kelas 2 SMP, kemudian menjalani masa training bersama agensi tersebut selama 4 tahun.

Setelah itu, dirinya baru melakukan debut bersama Seventeen pada Mei 2015 dengan merilis mini album yang bertajuk 17 Carat. Hingga saat ini, Mingyu telah merilis 4 album studio, 2 album repackage, 1 album kompilasi, 12 mini album dan 21 single.

Meski begitu, perjalanan karier Mingyu tidak sepenuhnya mulus. Pada Februari 2021, terdapat sebuah unggahan media sosial yang mengklaim Mingyu sebagai pelaku bullying selama di sekolah.

Mingyu bahkan sempat hiatus sementara waktu selagi agensi Pledis Entertainment mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Sampai akhirnya hal itu dibantah oleh pihak agensi pada April 2021 silam.

Bantahan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi agensi dan pesan singkat yang langsung diberikan oleh Mingyu. Dimana dari hasil pemeriksaan fakta secara keseluruhan, baik pihak Mingyu dan terduga korban telah sepakat untuk berdamai.

Setelah kejadian tersebut, Mingyu bersama Seventeen kembali bermusik dan merilis album "Face the Sun". Album Tersebut menjadi album Seventeen terlaris nomor 1 dengan total 2 juta lebih copy dan berhasil menduduki No.7 di tangga lagu Billboard 200.

