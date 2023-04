Jakarta, Beritasatu.com - Banyak lagu dari grup Kpop yang viral di TikTok, salah satunya lagu Cupid dari FIFTY FIFTY. Ini lirik lagu Cupid FIFTY FIFTY Twin Version yang viral di TikTok.

I gave a second chance to Cupid. Lirik lagu tersebut pasti familiar di telinga kalian. Yap, itu adalah penggalan lirik lagu Cupid dari FIFTY FIFTY.

Melihat dari judul lagu dan nama penyanyi, pasti banyak yang berpikir kalau ini adalah lagu berbahasa Inggris yang dinyanyikan musisi Hollywood. Padahal Cupid adalah lagu asal Korea Selatan yang dibawakan girl group FIFTY FIFTY.

FIFTY FIFTY merupakan girl group asal agensi ATTRAKT yang debut pada 18 November 2022. Girl group ini beranggotakan empat member, yaitu Saena, Keena, Aran, dan Sio.

Cupid merupakan single kedua dari FIFTY FIFTY yang dirilis 24 Februari 2023. Belum lama dirilis, lagu ini sukses menuai prestasi gemilang dengan masuk ke Billboard Hot 100. Ditambah lagi music video-nya juga sudah disaksikan lebih dari 15 juta orang di YouTube.

Lirik lagu Cupid pun kini viral di TikTok karena musiknya yang ear catching dan easy listening. Lirik lagunya terbagi jadi dua versi, yakni versi asli yang liriknya perpaduan bahasa Korea dan Inggris, serta versi Twin Version yang liriknya full berbahasa Inggris.

Meski musiknya menyenangkan, tetapi tidak demikian dengan lirik lagu Cupid. Lirik lagu Cupid mengisahkan tentang seseorang yang ingin jatuh cinta pada orang yang tepat. Sayangnya orang tersebut justru jatuh cinta dengan orang yang salah.

Seperti apa lirik lagu Cupid FIFTY FIFTY? Simak lirik lengkapnya di bawah ini!

Lirik Lagu Cupid FIFTY FIFTY Twin Version

La, la, la, la-la-la

La, la-la-la, la, la-la-la

A hopeless romantic all my life

Surrounded by couples all the time

I guess I should take it as a sign

(Oh why, oh why, oh why, oh why?)

I'm feeling lonely (Lonely)

Oh, I wish I'd find a lover that could hold me (Hold me)

Now, I'm crying in my room

So skeptical of love (Say what you say, but I want it more)

But still, I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

But now, I'm left here feeling stupid

Oh, the way he makes me feel

That love isn't real

Cupid is so dumb

I look for his arrows every day

I guess he got lost or flew away

Waiting around is a waste (Waste)

Been counting the days since November

Is loving as good as they say?

Now I'm so lonely (Lonely)

Oh, I wish I'd find a lover that could hold me (Hold me)

Now I'm crying in my room

So skeptical of love (Say what you say, but I want it more)

But still, I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

But now, I'm left here feeling stupid

Oh, the way he makes me feel

That love isn't real

Cupid is so dumb

(Cupid is so dumb)

Hopeless girl is seeking

Someone who will share this feeling

I'm a fool

A fool for love, a fool for love

I gave a second chance to Cupid

But now, I'm left here feeling stupid

Oh, the way he makes me feel

That love isn't real

Cupid is so dumb

I gave a second chance to Cupid

(Hopeless girl is seeking someone)

But now, I'm left here feeling stupid

(Who will share this feeling)

Oh, the way he makes me feel

That love isn't real

(I'm a fool)

Cupid is so dumb

(A fool for love, a fool for love)

