Lauv dan Kodaline Jadi Line Up Soundrenaline 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Soundrenaline 2023 siap digelar pada 2-3 September mendatang di Jakarta. Pihak Ravel Entertainment sebagai promotor Soundrenaline 2023 menyatakan akan menghadirkan musisi Lauv asal Amerika Serikat dan Kodaline yang berasal dari Irlandia.

Hal itu diungkapkan CEO Ravel Entertainment Ravel Junardy dalam keterangan tertulisnya pada media, Kamis (6/4/2023). "Untuk fase pertama ini, kami umumkan dengan line-up internasionalnya yaitu Lauv dan Kodaline," ungkap Ravel.

"Selain itu, ada Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals, dan Summerlane yang akan mengisi line up Soundrenaline 2023 ini, dan ini merupakan fase pertama musisi yang kita rilis," terangnya.

Ditambahkannya, pihaknya mengucapkan rasa terima kasih pada penggemar setia Soundrenaline yang telah membeli tiket Soundrenaline 2023 ini bahkan hanya dalam waktu 5 menit saja tiket Presale dan juga Early Entry, baik daily pass maupun 2 days pass sold out.

"Kami ucapkan terima kasih tak terhingga dan juga apresiasi tinggi kepada para penikmat musik yang sangat luar biasa dalam menyambut gelaran Soundrenaline 2023. Hanya dalam waktu 5 menit saja tiket Presale dan juga Early Entry baik daily pass maupun 2 days pass sudah sold out," tambahnya.

Ravel Entertainment juga menyampaikan komitmennya sebagai penyelenggara untuk jadikan Soundrenaline sebagai festival musik berskala internasional yang akan terus dibanjiri penampilan berkelas dari musisi tanah air dan dari berbagai belahan dunia.

"Penikmat musik jangan khawatir, karena tiket Soundrenaline 2023 masih tersedia dan sebagai bentuk apresiasi kita menyiapkan Special Price Ticket dengan jumlah yang terbatas, untuk yang kemarin mungkin belum kebagian karena kurang dari 5 menit sudah sold out," tandasnya.

Tahun 2022 lalu, Soundrenaline sendiri sukses digelar di Ancol Jakarta Utara dan berhasil menghadirkan Weezer, Neck Deep, Secondhand Serenade, Ignite, Clean Bandit, Mura Masa, dan lainnya. Keberhasilan itu lantaran Soundrenaline menjadi festival musik yang digelar pasca pembatasan aktivitas masyarakat yang terkendala akibat Pandemi Covid-19.

