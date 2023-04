Jakarta, Beritasatu.com – Grup NMIXX yang berasal dari JYP Entertainment ini berhasil mencuri perhatian fans dan publik melalui comeback terbarunya pada 20 Maret 2023 lalu. Ini lirik dan arti lagu Love Me Like This NMIXX.

Melalui mini album bertajuk “Expergo”, NMIXX merilis lagu utama berjudul Love Me Like This. Lagu ini mendapatkan respons positif dan berhasil memasuki tangga lagu musik Korea.

Love Me Like This telah ditonton 47 juta kali di YouTube JYP Entertainment. Makna dari lagu Love Me Like This yakni tentang mengekspresikan cara untuk menjadi seorang kekasih. Bagaimana hubungan mencintai dan juga dicintai.

Selain menceritakan tentang mencintai, lagu Love Me Like This juga menceritakan tentang mencintai diri sendiri.

Lirik Lagu Love Me Like This

Love me like this Love me like that

Love me like this and I love you right back

Ttwineun shimjang soril ttaraga

Keojineun ullim Oh my oh my god

Oh yeah Let me hear you say yeah (Uh uh)

Sumgyeonwatteon mamsok deep blue sea

Kkeonae pyeolchyeobwa neukkyeojineun feels

Oh yeah Don’t run away yeah (Now, now)

Cheollo mandeun heart yeppeun kkoteul piweobwa

Samak soge bireul naeryeobwa (Uh uh)

If you wanna be my lover

Dachin mameul da kkaetteuryeo

If you wanna wanna wanna wanna wanna

Show me your way

Eoneu teume jaranan ikkeullim

Jeomeul ieo Oh baby

Mamsok fireworks wechyeo higher hopes

Nuneul matchweo It’s so easy you just gotta

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this and I love you right back (2x)

Oh keun padoga shijakdwel geol (Ride now)

Buckle up, ready, set, go (Let’s go)

I gamjeonge pogeul explore

Jogeum deo geochimeopshi ppajyeo i fever

Geu sungan gaseumsoge neomchyeonan flower

Imi umteugo itteon sum

Gojang nan ne mamsoge bloom

Show me your way

Eoneu teume yeongyeoldwen piece of love

Seoneul ttaraga baby

Beonjin fireworks pyeolchin higher hopes

Soneul ppeodeo It’s so easy you just gotta

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this and I love you right back (2x)

Can you see the paradise?

Gamgakdeuleul kkaeweobwa

Kkeunnae chajeun missing piece

Shimjang sogeul balkhin peace

Nareul hyanghae kyeojin love

Gyeolguk neoreul hyanghal love

Neowa nae kkumi ieojyeo keojyeogal time

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this Love me like that

Love me like this and I love you right back (3x)

