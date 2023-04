Airmata Jackie Chan di Ride On, Drama Berbumbu Laga

Judul Film : Ride On

Genre : Aksi, Drama

Sutradara : Larry Yang

Skenario : Larry Yang

Pemain : Jackie Chan, Liu Haocun, Kevin Guo, Joey Yung, Yu Ailei

Durasi : 126 menit

Produksi : Alibaba Pictures, China Film Co.Ltd.

Jakarta Beritasatu.com - Aktor senior sekelas Jackie Chan tak cuma mahir beraksi laga. Lewat film Ride On bergenre drama, Jackie Chan juga mampu menguras air mata. Berangkat dari kisah seekor kuda, dibalut konflik keluarga, berujung elegi pemeran pengganti.

Kehidupan seperti roda berputar bagi pria tua bernama Lao Luo (Jackie Chan). Dulu sebagai aktor pemeran pengganti, dia pernah berjaya karena aksi-aksi yang berani. Kini Luo menjalani hidup sederhana jika tak bisa disebut menderita karena kerap dikejar- kejar penagih utang.

Luo tinggal bersama Red Hare, seekor kuda yang dirawat sejak kecil dan yang dianggap seperti anak. Kuda itu nyaris dibunuh oleh pemilik lamanya. Itulah sebabnya Luo begitu emosional jika menyangkut Red Hare.

Advertisement

Setelah bercerai, Lao Luo harus terpisah dari putrinya, Bao (Liu Haocun). Hidup sebatang kara, dia menjadi pelatih kuda untuk keperluan film. Sesekali Luo menawarkan jasa menunggang kuda di sekitar lokasi syuting. Namun dengan keterbatasan ekonomi, Luo sebenarnya hampir tidak mampu merawat Red Hare secara layak.

BACA JUGA Aktor Laga Jackie Chan Akan Syuting di Bekas Benteng ISIS

Luo makin terdesak saat dituntut ke pengadilan atas utang piutang. Bahkan kuda kesayangan Red Hare juga terancam disita. Terjerat kasus hukum, dia terpaksa minta pertolongan Bao, putrinya semata wayang. Sayang, Bao ternyata masih mahasiswi tingkat akhir.

Dituding sebagai ayah yang gagal tentu sangat menyakitkan buat Luo. Tapi situasi Luo memang sulit karena pekerjaan yang menyita banyak waktu dan pikiran. Luo bahkan menghilang tanpa kabar saat Bao masih bayi. Tidak heran, Luo sulit mendapat pengakuan dari Bao.

Situasi mengharukan muncul dari visual Luo yang berjuang keras mencari nafkah dengan menyewakan Red Hare. Luo bahkan rela berkelahi dengan para preman demi membela Bao. Puncaknya, perpisahan mengharukan Luo dengan Red Hare setelah kalah sidang perdata.

BACA JUGA Duduk di Majelis Tiongkok, Jackie Chan Usulkan Bangun Bioskop di Perdesaan

Soal adegan laga, Ride On tentu masih mengandalkan formula laga Jackie Chan. Aktor berusia 68 tahun itu punya gaya khas pukulan dan tendangan yang situasional. Menghindar cepat sambil menyerang saat lawan lengah.

Adegan perkelahian keroyokan Jackie Chan tidak membuat penonton lelah, sebagian malah dikemas kocak dan membuat penonton terbahak. Perkelahian seolah bukan aksi berbahaya tapi bagian adegan jenaka.

Muncul di lebih dari 150 film sepanjang karir, Chan dikenal teguh dengan etos kerjanya dan melakukan semua aksinya sendiri. Ride On juga memotret tekad keras sosok pemeran pengganti yang tak gentar maut dan menantang bahaya. Jackie pun pernah mengawali pemeran pengganti.

BACA JUGA Shopee Gandeng Jackie Chan dan Joe Taslim Sebagai Bintang Iklan

"Di masa kejayaan film kung fu, Anda benar-benar berjuang, Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan benar-benar memacu mobil kencang dan benar-benar menunggang kuda liar. Semangat itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya," kata Jackie Chan.

Film Ride On seolah ungkapan penghargaan untuk aksi luar biasa yang membuat nama Chan di film-film seperti Drunken Master, Armor Of God II dan Police Story. Kompilasi adegan berbahaya Jackie Chan bahkan menjadi bagian dari cerita Ride On.

Satu hal yang menarik, film Ride On diberi tanggal rilis di China daratan pada 7 April 2023, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 sang bintang laga. Demikian pula di Indonesia, publikasi Ride On pun diembargo pada 7 April pukul 00.01 wib.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan