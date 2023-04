3 Film Star Wars Baru Akan Dibuat, Ini Para Sutradaranya

Jakarta, Beritasatu.com - Ada kabar baik bagi para penggemar film Star Wars. The Verge melaporkan bahwa akan ada tiga film Star Wars baru yang akan menceritakan kisah epik dari berbagai titik dalam sejarah franchise tersebut.

Pada acara Star Wars Celebration Europe, Jumat (7/4/2023). Kathleen Kennedy bergabung dengan Daisy Ridley di atas panggung saat ia mengumumkan bahwa James Mangold, Dave Filoni, dan Sharmeen Obaid-Chinoy akan menyutradarai tiga film Star Wars baru yang akan dirilis dalam beberapa tahun mendatang.

Meskipun tidak ada judul atau tanggal rilis yang diungkapkan, Kennedy mengatakan bahwa film Mangold akan mengambil waktu "kembali ke awal mula Jedi" sementara film Filoni, yang berfokus pada New Republic, akan terhubung langsung dengan serial streaming seperti Ahsoka, The Mandalorian, dan The Book of Boba Fett.

Yang paling menarik, film Obaid-Chinoy akan melihat kembalinya Ridley sebagai Rey Skywalker membangun Orde Jedi baru dari nol setelah peristiwa The Rise of Skywalker. Belum ada informasi pasti kapan ketiga film baru ini akan dirilis atau apakah masih ada trilogi lain yang akan diproduksi. Namun, sudah pasti penggemar Star Wars akan disuguhi cerita-cerita epik yang menarik dalam waktu dekat.

Star Wars bukan hanya film yang sukses secara komersial, tetapi telah menjadi pop culture. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1977, Star Wars telah menjadi fenomena budaya populer yang terus berkembang dan memikat generasi setelah generasi. Cerita utama dari franchise ini berkisah tentang pertempuran antara kelompok pemberontak dan Galactic Empire yang kejam. Tapi di balik cerita utama ini, Star Wars memiliki banyak elemen menarik seperti teknologi fiksi ilmiah, seni bela diri, diplomasi yang kompleks, politik, dan banyak lagi.

Satu lagi faktor yang membuat Star Wars menjadi populer adalah jajaran karakternya yang ikonik dan beragam, mulai dari tokoh protagonis seperti Luke Skywalker dan Princes Leia hingga penjahat jahat seperti Darth Vader dan Kylo Ren. Selain itu, franchise ini juga dikenal dengan banyaknya elemen visual yang menakjubkan, seperti latar belakang luar angkasa yang spektakuler, kostum futuristik, dan efek khusus yang memukau.

Dengan kesuksesan serial The Mandalorian dan beberapa proyek Star Wars yang sedang berlangsung, termasuk spin-off Ahsoka dan The Book of Boba Fett, tidak mengherankan jika Star Wars masih menjadi salah satu franchise paling populer di dunia film.

