Premium Nanny, Hadirkan Solusi Asuh Anak Masa Kini

Jakarta, Beritasatu.com - Premium Nanny hadir di tengah-tengah keluarga milenial yang super sibuk sehingga memerlukan tenaga profesional dalam menjaga anak mereka.

Terlebih saat ini banyak orang tua milenial yang disibukkan oleh karier untuk pertumbuhan keluarga kecil mereka ke depannya. Untuk itu Val The Consultant kembali menghadirkan Premium Nanny.

"Melihat keberhasilan Premium Nanny pertama yang banyak digunakan oleh para artis ibu kota, selebgram hingga pejabat publik, maka hadir kembali dengan Volume 2 yang tetap memberikan layanan yang sangat eksklusif dan dapat mengatasi permasalahan tersebut," kata Valentina Maya Sari, CEO dan Founder VAL The Consultant kepada Beritasatu.com belum lama ini di Jakarta.

Ia menjelaskan, sampai saat ini masih banyak drama saat memilih pengasuh anak dan sudah banyak juga dirasakan oleh para ibu di kota besar. Ada saja keluhan yang diutarakan para ibu-ibu tersebut, mulai dari pengasuh yang tidak betah, bahkan bertindak kasar pada anak-anak mereka.

"Untuk itu kami hadir kembali sebagai konsultan dan agen rujukan untuk merekrut, melakukan background check, pemeriksaan medis, psikotes dan sembilan program pelatihan komprehensif," ujar Valentina.

Psikolog Budi Santoso Wasito menjelaskan, program pelatihan mencakup materi Profesionalism & Work Ethic, Respectful Childcare, Child Developmental, Routine and Time Management, Food & Hygiene Training, Healthcare Guidance for Nanniess, Child Safety, Fun English to Support Interaction with Children dan Develop Understanding of Children with Special Need.

"Premium Nanny hadir menambah nilai positif untuk keluarga Anda, menjaga emotion cost dan memastikan segala kesibukan berjalan lancar," tambahnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Valentina, Premium Nanny tidak hanya berbicara tanggung jawab dan etika kerja, tapi orang yang bisa dipercaya dan menjadi panutan bagi anak anak serta mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru saat orang tua tidak ada di rumah.

Dengan segala tangung jawab yang dimiliki di bidang profesi, pengasuh anak Premium Nanny memberikan penawaran gaji tertinggi di Indonesia di angka Rp 5 juta - Rp 7 juta/bulan di luar tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan kesehatan lainnya.

"Namun pengalaman yang harus dimiliki tiga tahun sudah pernah bekerja sebagai babby sister di Indonesia maupun luar negeri, tapi juga harus lulus tes yang dijalankan. Apabila tidak lolos salah satu tes mereka tidak bisa ditempatkan," terangnya.

Valentina juga mengatakan, dengan value dan penghasilan kerja yang tinggi adanya Premium Nanny memberikan kesempatan baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup pengasuh anak di Indonesia.

"Kami sudah hadir tiga kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Medan. Melihat peluang lain yang sangat besar maka pada tahun ini kami akan ekspansi ke Singapura," terangnya.

Julian Koh, Managing Director Val The Consultant Singapore menambahkan, dengan ekonomi Singapura yang maju telah menyebabkan peningkatan permintaan akan layanan pengasuhan anak berkualitas tinggi, termasuk pengasuh anak, guru les privat, terapis, dan penyedia daycare.

"Oleh karena itu Premium Nanny telah memperluas layanannya ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan keluarga di wilayah tersebut," ungkap Julian.

Ia menjelaskan, komitmennya dalam memberikan pengasuhan berkualitas terlihat dari fokus Premium Nanny pada pendidikan dan pengembangan profesional. Nanny Professional Centre (NPD) memberikan pelatihan untuk memastikan seluruh Premium Nanny mendapatkan pelatihan yang relevan dalam mengasuh anak.

Menurut Julia, Premium Nanny kini hadir untuk memenuhi kebutuhan keluarga milenial yang sibuk dengan karier mereka di Singapura.

"Dengan pengembangan profesional yang diutamakan melalui Nanny Professional Development Centre (NPD), Premium Nanny siap memberikan pengasuhan anak yang terpercaya dan berkualitas tinggi. Dengan menghadirkan layanannya di Singapura," tuturnya.

