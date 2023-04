Permintaan Pengasuh Tinggi, Premium Nanny Ekspansi ke Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Premium Nanny besutan Val Konsultan kembali melebarkan sayap bisnisnya ke negeri tetangga, yakni Singapura. Pasalnya, orang tua di Singapura dikenal membelanjakan lebih banyak untuk anak ketimbang dirinya sendiri.

Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Julian Koh selaku Managing Director Val The Consultant Singapore saat jumpa pers di Jakarta belum lama ini. Menurutnya kebanyakan orang tua mengalokasikan 20% pendapatan rumah tangga untuk anak mereka.

"Bahkan 2,5 kali lebih banyak dari jumlah yang akan mereka sisihkan untuk masa tua. 70% orang tua di Singapura berniat mempertahankan atau meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka alokasikan untuk anak," kata dia.

Dijelaskan lebih lanjut, alasan kuat lainnya yang menjadikan ekspansi ini akan dilakukan adalah fakta bahwa di Singapura pengasuh anak datang pada Senin-Jumat dari jam 8 pagi hingga 5 sore.

"Mereka hanya datang di jam kerja saja. Sementara Asisten Rumah Tangga juga tidak memiliki pelatihan pengasuh profesional, dan mereka juga tidak fokus pada perkembangan anak majikan," tambahnya.

Untuk kategorinya sendiri pun Premium Nanny tidak sembarangan dalam menyalurkan pengasuh. Minimal yang akan disalurkan ke luar negeri adalah mereka yang fasih berbahasa Inggris.

Selain itu, ada kriteria tambahan yakni para pengasuh ini diajari untuk melatih perkembangan sensorik serta motorik anak. Calon pengasuh juga mengerjakan beberapa latihan, mulai dari mempersiapkan kebutuhan anak usia dini prasekolah.

Tidak hanya itu saja, para calon pengasuh juga diajarkan bagaimana menyajikan makanan dan menstimulus anak dengan mengutamakan kebersihan sesuai anjuran profesional.

"Kami bekerja dengan pemberi kerja untuk mengidentifikasi tujuan mereka agar perkembangan anak-anak selama terus berada dalam pantauan. Ini memungkinkan kami bekerjasama dengan pengasuh untuk memberikan perawatan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka," jelas Julian.

Untuk diketahui, Premium Nanny merupakan layanan penyedia pengasuh eksklusif dari Val The Consultant. Val The Consultant sendiri bekerja sebagai konsultan dan agen rujukan untuk merekrut, melakukan background check, pemeriksaan medis, Psikotes dan 9 program pelatihan komprehensif.

Program Pelatihan tersebut mencakup materi Profesionalism & Work Ethic, Respectful Childcare, Child Developmental, Routine and Time Management, Food & Hygiene Training, Healthcare Guidance for Nanniess, Child Safety, Fun English to Support Interaction with Children dan Develop Understanding of Children with Special Need.

