Rayakan Koleksi Musim Semi 2023, Kate Spade Buka Gerai Pop Up di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Kate Spade resmi membuka gerai Pop Up nya di salah satu mal terkemuka di Jakarta Pusat. Ini juga sekaligus menjadi penanda hari jadi ke-30 merek fesyen asal New York tersebut.

Bertempat di Grand Indonesia (Sky Bridge, Level 1), pop up yang penuh pengalaman ini siap menyambut komunitas lokal, menginspirasi pelanggan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dengan keterbukaan dan kegembiraan di musim semi ini. Pop-up ini dibuka untuk umum dari tanggal 5 hingga 30 April. Ini merupakan kali kedua merek ini membuka toko pop up di Grand Indonesia.

Desain pop up ini menampilkan rumput dan tanaman hijau yang rimbun dengan berbagai elemen yang terinspirasi dari petualangan sederhana saat terjebak di tengah hujan deras. Para pengunjung akan dikelilingi oleh elemen-elemen yang imersif, seperti warna-warna musim semi, rintik hujan, awan, bunga, payung, dan garis-garis musim semi.

"Untuk harga tas nya dibanderol Rp 4,5 juta hingga yang paling mahal ada Rp 11 juta," kata Irma Devina, Brand Manager Kate Spade Indonesia kepada Beritasatu.com di Jakarta belum lama ini.

Pengunjung dipersilakan untuk menjelajah instalasi visual yang menarik yang diiringi dengan alunan suara hujan. Para pengunjung juga akan menerima kit tanaman untuk menandai dimulainya harapan baru dan juga hadiah eksklusif dengan melakukan pembelian, yang hanya tersedia di gerai ini.

Koleksi Kate Spade New York musim semi 2023 yang tersedia di gerai pop up merupakan sebuah selebrasi dari DNA inti merek ini, yang ditata ulang dengan cara-cara baru melalui sentuhan warna, pola, inovasi dan pengerjaan yang segar. Koleksinya dipenuhi dengan bunga-bunga berukuran besar, polkadot besar, garis-garis musim semi, dan motif hujan. Untuk memperingati kemitraan merek yang baru saja diumumkan dengan Pantone, koleksi ini juga menyertakan desain dari koleksi kapsul Kate Spade green yang dipenuhi dengan gaya baru yang cerah dengan warna khasnya.

Pada musim ini, Kate Spade juga memberikan penghormatan pada sejarahnya yang panjang dengan versi terbaru dari tas Sam yang dicintai. Tas ikonik Sam Icon memulai debutnya dalam berbagai warna cerah, termasuk warna hijau Kate Spade, dan pola-pola ceria yang tak lekang oleh waktu seperti aslinya, dengan pembaruan dalam animasi baru, termasuk iterasi baru motif bunga dan kulit spazzolato. Untuk pertama kalinya, tas nilon klasik Sam Icon kini tersedia dengan 100% nilon daur ulang di bagian luarnya, bahan yang dinamakan KSNYL oleh merek ini dan lapisan poliester daur ulang 100% di bagian dalam.

Kate Spade New York ini baru saja memperkenalkan kampanye Musim Semi 2023 yang menggugah pemikiran yang mendorong pelanggan untuk melihat (mis)adventure kehidupan dan jalur memutar yang disengaja melalui sudut pandang yang optimis.

Melalui serangkaian cerita pendek dengan judul seperti, "It All Started with A Sudden Shower" dan "It All Started with A Different Point of View", akan sangat mudah untuk melihat bahwa sebuah petualangan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kampanye Musim Semi 2023 terinspirasi dari warisan sejarah merek ini dan antusiasme yang tak lekang oleh waktu untuk melakukan eksplorasi yang dimulai dengan gagasan bahwa tidak ada jalan yang salah atau benar, yang ada hanyalah jalan unik yang dipilih sendiri.

