Siap Konser di Indonesia Lagi, Dream Theater Akan Undang Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com - Dream Theater berencana akan kembali menggebrak panggung musik Indonesia dalam konser bertajuk "Last Stop On Top Of The World Tour". Rencananya konser yang akan digelar di Ecopark Ancol Jakarta Utara ini berlangsung pada 12 Mei 2023 mendatang.

Dimana kedatangan grup band yang digawangi James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Jordan Rudess dan Mike Mangini pada Mei mendatang akan menjadi penampilan keempat mereka di Indonesia. Hal ini diungkapkan keyboardist Dream Theater, Jordan Rudess saat berbincang dengan presenter Pudja Lestari dalam program spesial Interview Jordan Rudess yang ditayangkan BTV, Sabtu (8/4/2023).

"Salah satu hal yang membuat kami (Dream Theater) mau kembali manggung karena penggemar di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Mereka selalu ingin jadi bagian dari Dream Theater dan membuat hubungan ini jadi amat spesial. Itu sebabnya kami ingin selalu manggung di Indonesia. Kami ingin datang guna menjaga hubungan baik dengan fans," ungkap Jordan Rudess.

Tak hanya lantaran fans base mereka besar di Indonesia, salah satu alasan kenapa mereka ingin kembali manggung di Indonesia adalah karena Presiden Indonesia, Joko Widodo amat menyukai musik beraliran rock.

"Saya tahu karena semua orang memberitahu bahwa Presiden Jokowi amat terbuka menyukai musik rock. Hal itu yang menurut kami spesial dan keren. Sehingga untuk konser depan, kami akan kembali undang beliau, dan Dream Theater sudah mempersiapkannya dari jauh hari bersama beliau," tambahnya.

Diakui Jordan, salah satu hal yang paling mereka ingat saat berkunjung ke Indonesia adalah kolaborasi mereka dengan musisi berbakat di Indonesia. Salah satunya kolaborasi mereka bersama gitaris grup band Gigi, Dewa Budjana dalam penampilan mereka terakhir saat konser di Solo Agustus 2022 lalu.

"Kolaborasi dengan Dewa Budjana merupakan kolaborasi yang luar biasa dan kami sangat menikmatinya. Kami pun berharap kembali mengulangi kolaborasi itu karena dia sangat spesial. Namun kalau ada musisi yang lain untuk berkolaborasi dengan kami silahkan. Kami membuka pintu berkolaborasi dengan siapapun musisi di Indonesia," tegasnya.

