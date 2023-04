The Super Mario Bros. Movie Raup Box Office Global Rp 5,6 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - The Super Mario Bros. Movie sukses memuncaki box office global dengan meraup penjualan tiket US$ 377 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun. Angka itu sekaligus melampaui rekor pendapatan debut tahun ini yang sebelumnya diduduki Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang meraup US$ 225,3 juta atau sekitar Rp3,3 triliun.

Dikutip dari Variety, film animasi kolaborasi Nintendo dan Illumination itu sukses menghasilkan US$ 173 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun secara internasional dan US$ 204 juta atau sekitar Rp 3 triliun di box office domestik dalam lima hari debutnya.

BACA JUGA Kaset Nintendo Super Mario Bros Laku Dilelang Rp 9,6 Miliar

Secara internasional, The Super Mario Bros. Movie telah tayang di 70 wilayah termasuk Meksiko yang penjualan tiketnya mencapai US$ 27,4 juta atau sekitar Rp 408 miliar, Inggris Raya dan Irlandia sebesar US$ 19,6 juta atau sekitar Rp 292 miliar, Jerman US$ 14 juta atau sekitar Rp 208 miliar, Tiongkok US$ 12 juta atau sekitar Rp 178 miliar, Prancis US$ 10,4 juta atau sekitar Rp 155 miliar, Spanyol US$ 8,6 juta dolar atau sekitar Rp 128 miliar, dan Australia US$ 8,3 juta atau sekitar Rp 123,7 miliar.

Advertisement

The Super Mario Bros. Movie juga sukses mencatatkan beberapa rekor luar negeri termasuk debut internasional terbaik tahun ini, pembukaan animasi terbesar kedua sepanjang masa melampaui rekor Frozen 2 (2019), pembukaan animasi terbesar di 11 pasar individual, serta awal terbaik untuk adaptasi video game di 42 pasar individual.

"Jumlahnya sangat fenomenal. Film ini didasarkan pada IP (intellectual property atau kekayaan intelektual) yang luar biasa, yang disukai oleh orang-orang lintas generasi dari tua dan muda. Ini adalah berita yang bagus untuk industri ini," kata Presiden Distribusi Universal Pictures Internasional, Veronika Kwan Vandenberg.

The Super Mario Bros. Movie menampilkan sejumlah bintang papan atas sebagai pengisi suara, diantaranya Chris Pratt sebagai Mario, Charlie Day sebagai Luigi, Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach dan Jack Black sebagai Bowser.

Disutradarai oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic, film tersebut mengisahkan petualangan sang tukang ledeng berkumis dan teman-temannya, menggagalkan ambisi Raja Koopa untuk mendominasi dunia. Film ini tayang di Indonesia mulai Rabu (5/4/2023).

The Super Mario Bros. Movie mendapat respons beragam dari para kritikus film. Rotten Tomatoes memberi nilai 56% dari 205 kritikus film. Metacritic memberi nilai 47 dari 100 berdasarkan 49 kritik.

Sebagian kritikus menilai film ini berkesan bagi para penggemar setia game Mario Bros dengan menampilkan beragam easter eggs dan momen-momen ikonik dari game, sementara plot dan pengembangan karakter terasa kurang mendalam.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan