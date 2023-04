Mengenal Father Hunger, Gangguan Psikologi Anak yang Kehilangan Sosok Ayah

Jakarta, Beritasatu.com - Istilah father hunger kini sedang ramai dibicarakan. Apa itu father hunger? Simak penjelasannya di bawah ini!

Di Indonesia, peran ayah dalam keluarga umumnya mencari nafkah. Oleh sebab itu, figur ayah biasanya jarang ada di rumah dan jarang terlibat dengan proses tumbuh kembang buah hatinya sejak kecil.

Ibu yang biasanya terlibat langsung dalam proses tumbuh kembang anak. Itu sebabnya ibu dan anak punya ikatan emosional yang kuat, dibandingkan ikatan emosional ayah dan anak.

Kurangnya ikatan emosional ayah dan anak bisa menyebabkan anak mengalami yang namanya father hunger. Father hunger artinya apa? Simak pemaparannya di bawah ini!

Advertisement

Apa Itu Father Hunger?

Melansir The Hope Line, menurut Kentucky School of Alcohol and Drug Studies, father hunger adalah kondisi psikologis yang disebabkan kurangnya sosok ayah secara emosional, baik karena kematian atau alasan lain seperti ditinggalkan.

BACA JUGA Ini Alasan Merayakan Valentine Berdampak Baik bagi Psikologi Pasangan

Tekanan emosional yang mendambakan “adanya” sosok ayah ini bisa terjadi sepanjang waktu di rentang hidup sang anak, berapa pun usia mereka. Father hunger bisa terjadi tidak hanya antara ayah biologis dan anak, tetapi juga antara ayah tiri atau ayah angkat dengan anak tiri atau anak angkat.

Father hunger sebenarnya tidak sesimpel apakah ayah tersebut sosok yang baik atau tidak. Namun lebih kompleks. Itu karena gangguan psikologi ini berakar pada kerinduan akan hubungan dan koneksi dengan figur ayah.

Ada beberapa alasan seorang anak mengalami father hunger, di antaranya sebagai berikut:

Anak tersebut tidak memiliki ayah dan sangat berduka karena kehilangan ayahnya. Anak merasa ditinggalkan, baik karena pilihan ayahnya secara sadar maupun karena keputusan pengadilan ketika orang tuanya bercerai. Anak tinggal dengan ayah yang jahat. Ayah si anak punya kecanduan tertentu yang menyebabkan dia mengasingkan diri dari hubungan sosial.

Anak yang mengalami father hunger bisa berdampak pada fisik, mental, dan spiritualnya. Contohnya begini.

BACA JUGA Studi: Sindrom Kelelahan Kronis Bukan Gangguan Psikologis

Dampak pada fisik, dalam beberapa kasus, anak yang mengalami father hunger bisa berisiko memilih perilaku fisik yang berbahaya untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya, misalnya mengalami gangguan makan, menyakiti diri sendiri, atau kecanduan.

Lalu dari sisi mentalnya, anak yang kehilangan sosok ayah bisa menyebabkan anak tersebut mengalami trauma emosional. Misalnya anak jadi punya rasa rendah diri, atau sebaliknya bisa punya anger issue, bahkan sampai krisis identitas. Hal ini dapat menciptakan disfungsi emosional dalam berbagai hubungan.

Sementara dari sisi spiritual, anak yang mengalami father hunger mungkin akan merasakan kekosongan dalam diri yang akhirnya menimbulkan luka yang dalam dan menyakitkan pada jiwa. Alhasil jiwa si anak mendambakan perhatian yang bisa saja dengan cara tidak sehat, seperti gangguan keterikatan (attachment disorder) atau kecanduan cinta (love addiction).

Demikian pemaparan soal apa itu father hunger serta alasan terjadinya dan dampaknya bagi si anak.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan