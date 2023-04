Lirik dan Arti Lagu People Pt.2, Duet Suga BTS dan IU

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Rapp BTS yakni Suga baru saja merilis lagu berjudul People pt.2 yang berkolaborasi bersama musisi kenamaan Korea lainnya yakni IU. Ini lirik dan arti lagu People Pt.2.

Lagu People Pt.2 yang dirilis pada 7 April 2023 lalu berhasil ditonton hingga 10 juta kali di YouTube HYBE LABELS. Lagu ini juga menempati trending nomor 3 di YouTube musik.

Single People Pt.2 diketahui masuk ke dalam album solo perdana nya Suga BTS yang betajuk “D-DAY”. Album tersebut akan dirilis pada 21 April 2023 mendatang.

Lagu People Pt.2 menceritakan tentang dua pasangan kekasih yang harus putus karena pupus nya komitmen di antara mereka.

People Pt.2 juga memiliki kata-kata mutiara yang melambangkan bahwa kita semua layak untuk dicintai dan tidak ada masalah untuk menangis jika ada masalah.

Lagu ini juga telah didengarkan lebih dari 8 juta kali di platform musik Spotify. Berikut lirik dan arti lagu People Pt.2 Suga BTS ft IU

Lirik Lagu People Pt.2

Chorus: IU

So time is yet now, right here to go

I know, you know, anything does know

So time is yet now, right here to go

Nobody doesn't know anymore

Verse 1: Suga

Sarangiraneun mal (mal)

Eojjeomyeon sunganui gamjeongui nayeol

Jogeoni butji naneun mueol saranghaneunga

Chungbunhi sarangbatji mothan ai (ai)

Geuraeseo mueotboda sinjunghan type

Naneun mallya wonhae jinjunghan sai

Aljana yeongwoneun moraeseong

Janjanhan padoedo himeopsi swipge muneojyeo

Sangsireun mueot ttaemune seulpeun geolkka (seulpeun geolkka)

Sasireun duryeoun ge seulpeun geoya (duryeoun ge seulpeun geoya)

Pre-Chorus: Suga

So far away, you're gone

Getting far away

Too far away, you're gone

I know, I have to know, yeah

Chorus: IU

So time is yet now, right here to go

I know, you know, anything does know

So time is yet now, right here to go

Nobody doesn't know anymore, yeah

Verse 2: Suga

Dangsineun mueot ttaeme seulpeun geolkka (seulpeun geolkka)

Sasireun duryeoumi keun geojana (keun geojana)

Hamkke miraereul geurideon urineun eopgo

Ssaeun moraeseongdeureul

Buswo beorin geoseun urin geoya (urin geoya)

Seungpaega eomneun geimirajiman

Nan eonjena game loser

Modeun geol jugetdadeon urin modeun geoseul busyeo

Geurigo tteonaji sarangideun saramideun

Moduga igijeogigi ttaemuniya (ttaemuniya)

Pre-Chorus: Suga

So far away, you're gone

Getting far away

Too far away, you're gone

I know, I have to know, yeah

Chorus: IU

So time is yet now, right here to go (Go)

I know, you know, anything does know (Hmm)

So time is yet now, right here to go (Right here to go)

Nobody doesn't know anymore, yeah

Verse 3: Suga

Tteoganeun saram (saram) tteoganeun sarang (sarang)

Sarangui kkeuteun gwayeon mueosilkka (mueosilkka)

Sumaneun saram (saram) seuchyeogan sarang (sarang)

Sarangeun sarangeuro wanbyeokalkka (wanbyeokalkka)

Geurae mallya itajeogin ge (Ayy) eojjeomyeon doeryeo igijeogine

Neol wihae handaneun mareun got nae yoksimigie

Yoksimeul beorimyeon haengbokaejil geonga (haengbokaejil geonga)

Chaeuji mothan banjjokjjari heosang

Bridge: Suga

Saleun jeohanggwa bokjong saiui ssaumiraneunde

Naega bogieneun oeroumdeulgwaui ssaumine

Nunmuri teojyeo naomyeon geudae ureodo dwae (ureodo dwae)

Dangsineun sarangbatgiedo imi chungbunhande

Chorus: IU

So time is yet now, right here to go

I know, you know, anything does know

So time is yet now, right here to go

Nobody doesn't know anymore, yeah

