Viral di TikTok, Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Limbo Keshi

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Keshi memiliki beberapa lagu yang sangat dinikmati bagi penggemarnya. Salah satunya lagu yang berjudul Limbo. Ini lirik dan terjemahan lagu Limbo.

Penyanyi Amerika Serikat keturunan Vietnam yang memiliki nama asli Casey Luong ini, sangat digemari banyak orang khususnya untuk lagu Limbo yang seringkali dijadikan soundtrack di TikTok.

Lagu ini dirilis pada 25 Maret 2022, namun masih manjadi favorit banyak orang. Lagu Limbo sudah ditonton sebanyak 9 juta lebih di YouTube milik Keshi. Untuk lirik video nya telah ditonton lebih dari 6 juta kali di YouTube.

Bahkan, di Spotify, lagu Limbo telah didengarkan lebih dari 61 juta kali. Sebuah pencapaian yang sangat besar untuk Keshi.Berikut lirik lagu Limbo dari Keshi.

Lirik Lagu Limbo

Ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh

[Verse 1]

I just been goin' through motions, back and forth like a ocean

I am a fraud, I am the shit, hoping that nobody notice

Bang chest in the morning, head down in the night

Drink less if I wanted, strike up with the light

And square up, I’m the mightest

Myself in the fight, hurt twice but I tried it

No advice for this shit, might die for this shit

Do I feel alive, feel alive, feel alive?

[Chorus]

Feel more like limbo, hands out my window

Chasin' that sunset, that's more my tempo

Yeah, that’s more my tempo

Ooh, but this is all that I am

I only show you the best of me

The best of me

[Verse 2]

Looked in my demons and saw myself

Put all my meanin' in someone else

Outta sight, outta mind, don't know where to find it

Don't know where to hide, but I still

Eat good, drink good, feel good, s'all good

Can't hear my head when I'm sat beside ya

Fucked lungs and a liver, good looks in the mirror

Do I feel alive, feel alive, feel alive?

[Chorus]

Feel more like limbo, hands out my window

Chasin' that sunset, that’s more my tempo

That’s more my tempo

(keshi) Ooh, but this is all that I am

I only show you the best of me

The best of me

Ooh, tryin' but I’m just a man

Hopin' it won't get the best of me

The best of me

Terjemahan Lagu Limbo

Aku baru saja melewati banyak perasaan, bolak-balik seperti lautan

Aku penipu, aku adalah bajingannya, berharap tidak ada yang sadar

Memukul dada di pagi hari, kepala menunduk di malam hari

Minum lebih sedikit jika aku mau, menyerang dengan cahaya

Dan bersiaplah, aku yang terkuat

Diriku dalam pertarungan, sakit dua kali tapi aku sudah mencobanya

Tidak ada saran untuk omong kosong ini, mungkin mati untuk omong kosong ini

Apakah aku merasa hidup, merasa hidup, merasa hidup?

[Chorus]

Lebih terasa seperti limbo, mengulurkan tangan ke jendela

Mengejar matahari tenggelam, itulah tempoku

Ya, itulah tempoku

Ooh, tapi inilah aku

Aku hanya memperlihatkanmu sisi terbaikku

Terbaik dariku

[Verse 2]

Melihat iblisku dan melihat diriku

Taruh semua makna pada seseorang

Di luar pandangan, di luar pikiran, tak tahu di mana harus menemukannya

Tidak tahu dimana harus bersembunyi, tetapi aku tetap

Makan enak, minum enak, merasa baik, semuanya baik

Tidak bisa mendengar kepalaku ketika aku duduk di sisimu

Paru-paru dan hati yang rusak, terlihat baik-baik saja di cermin

Apakah aku merasa hidup, merasa hidup merasa hidup?

[Chorus]

Lebih terasa seperti limbo, mengulurkan tangan ke jendela

Mengejar matahari tenggelam, itulah tempoku

Ya, itulah tempoku

Ooh, tapi inilah aku

Aku hanya memperlihatkanmu sisi terbaikku

Terbaik dariku

Ooh, berusaha, tapi aku hanyalah seorang pria

Berharap itu tidak akan menjadi yang terbaik dariku

Terbaik dariku

