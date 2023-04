EPIK BTV Selasa 11 April: Ada Kolaborasi Ikmal Tobing dan Summerlane

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi kalian penggemar musik punk-pop, band satu ini akan tampil di panggung EPIK BTV untuk memeriahkan malam kalian.

Summerlane adalah band asal Jakarta yang terbentuk sejak 2015 lalu. Band yang tengah eksis ini telah tergabung di label musik terkenal tahun 2022 lalu yaitu Warner Music Indonesia setelah lama berdiri sendiri di jalur indie.

Band yang energetik dengan dentuman beat drum yang kencang ini membuat lagu-lagu mereka penuh dengan energi sehingga asyik didengarkan dan dinyanyikan bersama-sama.

BACA JUGA Delia Kembali Gabung dengan Ecoutez di EPIK BTV Senin 10 April

Advertisement

Summerlane telah mengeluarkan satu EP album yang bertajuk This World Will Carry On Without You.

Kali ini Summerlane berkolaborasi dengan salah satu drummer berbakat Indonesia Ikmal Tobing.

Ikmal merupakan drummer band T.R.I.A.D besutan Ahmad Dhani.

Penasaran dengan kolaborasi epik mereka? Tonton EPIK BTV malam ini ya!

Selain itu EPIK BTV juga menampilkan Band Alessa yang mengusung genre pop british ini mulai dikenal sejak mengcover lagu Stevan Pasaribu yang berjudul “Belum Siap Kehilangan’. Band ini keluar sebagai pemenang lomba Jajal lagu Rencana Hebat dari Geisha yang diselenggarakan oleh Musica Studio bersama dengan Gen FM tahun 2021 lalu.

Band asal Majalengka, Jawa Barat ini terdiri dari Putri Sashii (vocal), Elton (guitar) dan Andri (drum).

Tunggu penampilan keren musisi-musisi keren malam ini hanya di EPIK BTV Selasa 11 April pukul 20:00 WIB.

BACA JUGA EPIK BTV Kamis 6 April: Ada Neng Nada yang Viral dengan Video Selawatnya

BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, kanal 35 untuk Bandung, kanal 29 untuk Yogyakarta, Solo dan Palembang, kanal 38 untuk Surabaya dan Balikpapan, kanal 36 untuk Semarang, kanal 31 untuk Banjarmasin, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

Bagi pemirsa yang ada di wilayah Cilegon, Serang, Lebak dan Pandeglang bisa scan ulang siaran tv kalian karena sekarang BTV sudah dapat disaksikan di TV kesayangan anda. BTV tersedia di kanal 26 untuk Cilegon-Serang, kanal 31 untuk Lebak, dan kanal 28 untuk

Pandeglang.

Ayo follow account social media BTV di @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe Youtubenya di @BeritaSatuChannel.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan