Putus dengan Taylor Swift, Ini Profil dan Biodata Joe Alwyn

Jakarta, Beritasatu.com - Joe Alwyn kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul kabar keretakan asmaranya bersama Taylor Swift. Ini profil dan biodata Joe Alwyn.

Joe Alwyn diketahui telah berpacaran dengan Taylor sejak 2016 silam, ketika bertemu pertama kali pada acara Met Gala di tahun yang sama. Sayangnya, kini keduanya memilih untuk berteman saja dan memutuskan berpisah. Berikut profil Joe Alwyn.

Profil Joe Alwyn

Pemilik nama lengkap Joseph Matthew Altyn ini lahir di Royal Tunbridge Wells, Britania Raya, pada 32 tahun silam. Sang ayah, Richard Alwyn merupakan seorang pembuat film dokumenter. Sementara sang ibu, Elizabeth Alwyn merupakan seorang psikoterapis.

Menurut Celebrity Net Worth, aktor berkebangsaan Inggris ini memiliki total kekayaan sekitar US$ 4 juta atau setara dengan Rp 59 miliar. Kekayaan tersebut diperoleh dengan pendapatan bersihnya sebagai aktor.

Biodata Joe Alwyn

Nama Asli:Joseph Matthew Alwyn

Nama Panggung: Joe Alwyn, William Bowery

Tempat Lahir: Royal Tunbridge Wells, Inggris

Tanggal Lahir: 21 Februari 1991

Umur: 32 tahun

Zodiak: Pisces

Agama: Katolik

Tinggi Badan: 185 cm

Pekerjaan : Aktor dan Komposer Lagu

Pendidikan: Universitas Bristol, Jurusan Sastra dan Drama Inggris

Perjalanan Karir Joe Alwyn



Joe Alwyn dibesarkan di wilayah utara London dan bersekolah di City of London School. Selama sekolah, dirinya tergabung dalam band sebagai pemain gitar dan menjadi anggota sepak bola.

Ketertarikannya sebagai aktor sudah mulai ditunjukan ketika dirinya duduk di bangku SMA, dimana Joe mulai memberanikan diri untuk bergabung dengan National Youth Theatre di Inggris.

Hal itulah yang kemudian membawanya untuk berkuliah jurusan sastra dan drama Inggris di Universitas Bristol. Selama berkuliah, Joe aktif dalam kegiatan drama dan tampil dalam Edinburgh Fringe Festival.

Pada 2012, dirinya memilih untuk melanjutkan studi di London’s Royal Central School of Speech and Drama. Proyek besar pertama yang ia ambil adalah film Billy Lynn’s Long Halftime Walk pada 2016 silam.

Setahun kemudian dirinya menjadi supporting role dalam film yang berjudul The Sense of an Ending. Tak hanya itu, Joe juga pernah terlibat akting bersama Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone dalam film The Favourite, yang berhasil masuk ke 10 nominasi Oscar 2018.

Seiring dengan perjalanan karirnya tersebut, Joe diketahui mulai berkencan dengan Taylor Swift pada 2016 silam, dimana keduanya bertemu di perayaan Met Gala. Meski terbilang sangat private dengan romansanya, hubungan keduanya kerap terlihat pada dokumenter Miss Americana milik Taylor.

Tak hanya memiliki akting yang ciamik, Joe juga terlibat dalam beberapa penulisan lagu Taylor. Menariknya, dirinya menjadi co-writers dengan mencantumkan nama William Bowery yang diambil dari nama sang kakek yang juga penulis lagu.

Adapun beberapa lagu Taylor yang ditulis oleh Joe adalah, Exile, My Tears Ricochet, August, This is Me Trying, Illicit Affairs, Betty untuk album yang bertajuk "Folklore". Sementara Champagne Problems, Coney Island dan Evermore dalam album yang bertajuk "Evermore". Serta yang terbaru adalah Sweet Nothing dari album "Midnights".

