Profil dan Biodata Karina Aespa, Visual Group yang Ultah Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Leader girl group Aespa yakni Karina sedang berulang tahun pada hari ini, 11 April 2023. Aespa merupakan grup di bawah naungan SM Entertainment yang telah memiliki banyak penggemar, terutama sang leader yakni Karina. Berikut profil dan biodata Karina Aespa.

Profil Karina Aespa

Karina memiliki nama asli Yu Ji Min. Dia merupakan member sekaligus pemimpin atau leader dari grup Aespa yang debut pada November 2020 lalu.

Menurut beberapa sumber, Karina Aespa direkrut oleh SM Entertainment dengan melalui DM Instagram. Hal ini dikarenakan fakta bahwa Karina ialah seorang ulzzang atau orang yang terkenal karena kecantikannya di media sosial.

Selain itu, Karina debut di posisi lead rapper dan main dancer di Aespa. Karina Aespa juga dinobatkan sebagai visual karena wajahnya yang sangat cantik mirip dengan karakter buatan atau AI yang tampak tidak nyata.

Biodata Karina Aespa

Nama asli: Yu Ji Min

Nama panggung: Karina

Tempat Lahir: Paldal-gu, Gyeonggi-do, Korea Selatan

Tanggal Lahir : 11 April 2000

Posisi: leader, main dancer, lead rapper, visual

Tinggi Badan : 167 centimeter

Pendidikan terakhir: Hansol High School

Berat Badan : 45 kg

Golongan Darah : B

Zodiac : Aries

Perjalanan Karier Karina Aespa

Karina menjalani hari-hari nya sebagai trainee SM Entertainment pada usia 16 tahun dan ia masuk ke SM Academy. Karina menjadi trainee di SM Entertainment selama empat tahun lamanya. Sampai akhirnya, dia terpilih menjadi leader dari Aespa yang menurut fans nya karena merupakan member terlama di SM Academy.

Karina Aespa pernah melakukan cover dari lagu Blackpink yang berjudul Boombayah, ia juga sangat lihai dalam menirukan rapp bagian dari Jennie Blackpink.

Pada tahun 2019 silam, Karina sempat muncul sebagai penari dalam video klip milik Taemin dari grup Shinee yang berjudul Want.

Nama Karina Aespa sempat viral pada tahun 2020 ketika dia kedapatan tampil bersama Kai EXO untuk showcase virtual yang diadakan salah satu merek mobil ternama Korea.

Selain tergabung dalam grup Aespa, Karina juga memiliki grup lain yakni Girls On Top atau (GOT) yang merupakan grup proyek SM Entertainment. Girls On Top terdiri dari beberapa member yang terkenal di SM Entertainment seperti Taeyeon SNSD hingga musisi legenda BoA.

Aespa debut dengan single yang berjudul Black Mamba, lagu ini sempat masuk chart di total 95 negara. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat bagus untuk grup rookie atau baru. Bahkan, Aespa juga dijuluki sebagai monster rookie.

Aespa yang di ketuai oleh Karina telah memiliki beberapa lagu seperti Next Level, Savage, Girls, Illusion, Hold On Tight, Forever, aenergy hingga Dreams Come True. Bahkan, lagu Illusion banyak menjadi soundtrack video di TikTok.

