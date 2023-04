Lirik Lagu Drunk-Dazed ENHYPEN Lengkap dengan Artinya

Jakarta, Beritasatu.com - Ada banyak lagu Korea yang viral di TikTok, salah satunya lagu Drunk-Dazed dari boy group ENHYPEN. Bagaimana lirik lagu Drunk-Dazed ENHYPEN?

Lagu Drunk-Dazed merupakan lagu yang dirilis tahun 2021. Lagu ini dirilis bersamaan dengan mini album yang bertajuk ”Border: Carnival”. Meski sudah dirilis dari dua tahun lalu, tetapi popularitas lagu ini masih luar biasa.

Belakangan banyak video di TikTok yang menggunakan backsound lagu ENHYPEN ini. Lirik lagu Drunk-Dazed menggambarkan seseorang yang terpengaruh mantra cinta sehingga bertingkah seperti orang kecanduan.

Berikut lirik lagu Drunk-Dazed ENHYPEN beserta artinya.

Lirik Lagu Drunk-Dazed ENHYPEN

Areumdapgo hwangholhae

Banjjagineun nae gangmageun daiamondeu

Gyuchik eomneun segyeneun

Jeonbu dwijiphyeo dwijiphyeo seoisseo

Turning up the party, now

Haneuren naebari,wow

Saramdeureun ha ha,high

Nae gwitsogeneun la la, loud

Nunbusyeo, baby

Ijomyeong, shining

We're in love with this carnival

Sasil museowo nan

Chulleongineun jansok i chwihan segye

Geu kkeuten mogi taneun nae mam

But i just wanna stay

Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze

Jungdoge ppajyeo replay play, play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa go

Nareul gadun carnival wow, wow

Dasi nae simjangi daze, daze, daze

Can't control my body dance, dance, dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow

Mmm, gyeonggyeseoneul neomeo nal bulleo nal

Modeun geosi bakkwieo, modu muneojyeo

Jamgin mun neomeo son ppeodeo nan

Gotongi nal bangyeo, galjeungeui hyangyeon

Sasil duryeowo nan

Geoul sogeui naega natseolgiman hae

I gamyeon dwi chorahan jinsil

But I never escape

Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze

Jungdoge ppajyeo replay play, play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa go

Nareul gadun carnival wow, wow

Dasi nae simjangi daze, daze, daze

Can't control my body dance, dance, dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow

Naege jueojin geu bit

Seonghwaeui bulgil ah

Juini doel ttaekkaji imma ride

Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze

Jungdoge ppajyeo replay play, play

Wonham wonhaneun daero

Gal ttaekkaji gabwa go

Nareul gadun carnival wow, wow

Dasi nae simjangi daze, daze, daze

Can't control my body dance, dance, dance

Dalkomhan i hyanggido

Bulgeunbit songgonnido

Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow

Nan nareul kkaewo

Simjangeul taewo

Nae kkumeul chaewo (Woah-oh, woah-oh)

Nan nareul kkaewo

Simjangeul taewo

Nae kkumeul chaewo (Woah-oh, woah-oh)

