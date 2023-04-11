Lirik Lagu Drunk-Dazed ENHYPEN Lengkap dengan Artinya
Jakarta, Beritasatu.com - Ada banyak lagu Korea yang viral di TikTok, salah satunya lagu Drunk-Dazed dari boy group ENHYPEN. Bagaimana lirik lagu Drunk-Dazed ENHYPEN?
Lagu Drunk-Dazed merupakan lagu yang dirilis tahun 2021. Lagu ini dirilis bersamaan dengan mini album yang bertajuk ”Border: Carnival”. Meski sudah dirilis dari dua tahun lalu, tetapi popularitas lagu ini masih luar biasa.
Belakangan banyak video di TikTok yang menggunakan backsound lagu ENHYPEN ini. Lirik lagu Drunk-Dazed menggambarkan seseorang yang terpengaruh mantra cinta sehingga bertingkah seperti orang kecanduan.
Berikut lirik lagu Drunk-Dazed ENHYPEN beserta artinya.
Lirik Lagu Drunk-Dazed ENHYPEN
Areumdapgo hwangholhae
Banjjagineun nae gangmageun daiamondeu
Gyuchik eomneun segyeneun
Jeonbu dwijiphyeo dwijiphyeo seoisseo
Turning up the party, now
Haneuren naebari,wow
Saramdeureun ha ha,high
Nae gwitsogeneun la la, loud
Nunbusyeo, baby
Ijomyeong, shining
We're in love with this carnival
Sasil museowo nan
Chulleongineun jansok i chwihan segye
Geu kkeuten mogi taneun nae mam
But i just wanna stay
Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze
Jungdoge ppajyeo replay play, play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa go
Nareul gadun carnival wow, wow
Dasi nae simjangi daze, daze, daze
Can't control my body dance, dance, dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow
Mmm, gyeonggyeseoneul neomeo nal bulleo nal
Modeun geosi bakkwieo, modu muneojyeo
Jamgin mun neomeo son ppeodeo nan
Gotongi nal bangyeo, galjeungeui hyangyeon
Sasil duryeowo nan
Geoul sogeui naega natseolgiman hae
I gamyeon dwi chorahan jinsil
But I never escape
Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze
Jungdoge ppajyeo replay play, play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa go
Nareul gadun carnival wow, wow
Dasi nae simjangi daze, daze, daze
Can't control my body dance, dance, dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow
Naege jueojin geu bit
Seonghwaeui bulgil ah
Juini doel ttaekkaji imma ride
Neukkyeojyeo, nae meorin daze, daze, daze
Jungdoge ppajyeo replay play, play
Wonham wonhaneun daero
Gal ttaekkaji gabwa go
Nareul gadun carnival wow, wow
Dasi nae simjangi daze, daze, daze
Can't control my body dance, dance, dance
Dalkomhan i hyanggido
Bulgeunbit songgonnido
Jeulgyeobwa, i carnival wow, wow
Nan nareul kkaewo
Simjangeul taewo
Nae kkumeul chaewo (Woah-oh, woah-oh)
Nan nareul kkaewo
Simjangeul taewo
Nae kkumeul chaewo (Woah-oh, woah-oh)
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