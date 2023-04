Viral di TikTok, Ini Lirik dan Terjemahan Lagu I AM dari IVE

Jakarta, Beritasatu.com - Grup naungan Starship Entertainment yakni IVE sedang melakukan comeback dengan merilis album yang bertajuk “I’ve IVE”. IVE merilis title track yang berjudul I AM pada Senin, 10 April 2023. Ini lirik dan terjemahan lagu I AM dari IVE.

Lagu I AM sudah ditonton sebanyak 26 juta kali di YouTube starshipTV dan menempati trending nomor dua. Lagu I AM juga banyak didengarkan di platform TikTok. Tak heran jika lagu-lagu yang dirilis oleh IVE seringkali menjadi populer di kalangan anak muda karena easy listening.

IVE merilis lagu I AM yang menggambarkan bahwa mereka bisa mengambil sikap mandiri dalam hidup sembari memastikan jalan yang diambil. Lagu ini juga memiliki pesan untuk menemukan diri sendiri yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Berikut lirik dan terjemahan lagu I AM dari IVE.

BACA JUGA Lirik Lagu Drunk-Dazed ENHYPEN Lengkap dengan Artinya

Advertisement

Lirik Lagu I AM

Dareun muneul yeoreo ttara gal pillyoneun eopseo

Neon neoui gillo nan naui gillo eum

Haruharumada saegi dallajin neukkim

Balge bichi naneun gireul chaja

I’m on my way-ay-ay, neon geunyang mideumyeon dwae

I’m on my way-ay-ay, boineun geudaeroya

Neoneun nugungaui dreams come true

Jeil joeun eoneu narui dejabyu

Meomulgopeun eodingaui natseon byu

I’ll be far away

That’s my life is areumdaun gaelleoksi

Be a writer, jangneuroneun pantaji

Naeil naege yeollineun geon big big seuteiji

So that is who I am

Look at me now

Eojerang tto dareun jjarithan na

Duryeoun modeun ge seolleige

I’m in sky high, OMG

Sasohan geon da adeukaejyeo wa

Look at me now, look at me now

I’m on fire

I’m on my way-ay-ay, neon geunyang mideumyeon dwae

I’m on my way-ay-ay, boineun geudaeroya

Neoneun nugungaui Dreams come true

Jeil joeun eoneu narui dejabyu

Meomulgopeun eodingaui natseon byu

I’ll be far away

That’s my

Life is areumdaun gaelleoksi

Be a writer, jangneuroneun pantaji

Naeil naege yeollineun geon big big seuteiji

So that is who I am

Eoneu gipeun bam gireul ileodo

Charari naraolla geureom nega

Jinaganeun daero girigeodeun

One, two, three

Fly up

I hope you’d be someone’s dreams come true

Jeil joeun eoneu narui dejabyu

Meomulgopeun eodingaui natseon byu

I’ll be far away

That’s my life is areumdaun gaelleoksi

Be a writer, jangneuroneun pantaji

Naeil naege yeollineun geon big big seuteiji

So that is who I am

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan