Review 65, Adam Driver Terdampar di Fiksi Ilmiah Dinosaurus

Judul Film : 65

Genre : Fiksi Ilmiah, Aksi

Sutradara : Scott Beck, Bryan Woods

Skenario : Scott Beck, Bryan Woods

Pemain : Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King

Durasi : 93 Menit

Produksi : Columbia Pictures, Bron Creative, TSG Entertainment, Raimi Productions, Beck/Woods

Menyaksikan Adam Driver di layar lebar selalu menyajikan kepuasan tersendiri. Driver kembali tampil dalam film bergenre fiksi ilmiah bertemakan dinosaurus, 65 yang tayang perdana di bioskop Indonesia mulai Rabu (12/4/2023).

Driver berperan sebagai Komandan Mills, seorang pilot dan penjelajah dari planet Somaris dari masa "sebelum munculnya umat manusia" di Bumi. Ia sebetulnya enggan mengikuti misi yang berlangsung selama dua tahun, namun dengan imbalan bayaran yang cukup untuk membayar perawatan kesehatan anaknya, Mills memutuskan untuk menjalankan misi antariksa tersebut.

Di tengah perjalanan, puing-puing asteroid memaksa kapalnya terdampar di Bumi era dinosaurus. Ia lalu bertemu dengan seorang gadis bernama Koa (Ariana Greenblatt) yang memiliki bahasa berbeda dengannya. Karena usia Koa yang seusia dengan putrinya Nevine (Chloe Coleman), Mills berkomitmen untuk menyelamatkan Nevine planet penuh dinosaurus itu.

Dengan peralatan canggih yang tersisa dari kapal mereka, Mills dan Koa melakukan perjalanan yang sulit melintasi medan yang dipenuhi pasir hisap, geyser berisi uap, serta flora yang berbahaya, dan tentunya dinoasurus. Di tengah perjalanan, Mills yang ternyata kehilangan anaknya selama masa perjalanan misinya itu berusaha untuk semakin dekat dengan Koa.

Bahaya yang jauh lebih besar mengancam, asteroid yang menjatuhkan kapal Mills kini berada di jalur lintas dan akan bertabrakan dengan Bumi, sama seperti kejadian jutaan tahun lalu yang membuat dinosaurus punah dari muka Bumi. Mills dan Koa harus berpacu dengan waktu untuk sampai ke pod pelarian kapal.

Dengan durasi hanya 93 menit, secara plot 65 terasa kurang mendalam untuk genre fiksi ilmiah. Meski bertemakan dinosaurus, film ini juga terkesan lebih drama ketimbang aksi yang biasa muncul di film dinosaurus pada umumnya.

Duo sutradara Scott Beck dan Bryan Woods, yang sebelumnya menulis A Quiet Place sepertinya lebih menekankan film ini pada efek khusus, tempo yang cepat, dan ketegangan yang penuh petualangan. Keunikan lainnya ialah meski mengambil tema waktu zaman dinosaurus (65 juta tahun lalu, sama seperti judulnya), karakter Mills berasal dari planet yang memiliki teknologi masa depan.

Beck dan Woods sepertinya mengambil inspirasi dari film aksi tahun 80-an dan 90-an yang berpusat di sekitar seorang pahlawan yang motivasinya didorong oleh keluarga. Sedikit mengingatkan juga dengan serial game yang diadaptasi menjadi serial TV, the Last of Us dimana seorang ayah berusaha menolong anak yang seusia dengan almarhum anaknya.

Efek visual dari Chris Harvey untuk menghadirkan dinosaurus digital yang hidup layak mendapat pujian, dan mungkin menjadi hal positif dari film ini. Meski belum sefenomenal Jurassic Park, efek visual di 65 terlihat halus dan sesuai dengan anggaran US$ 90 juta yang dilaporkan.

