Pulang ke Malaysia, Michelle Yeoh Penuhi Janji ke Ortu Bawa Piala Oscar

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Sebulan setelah membuat sejarah di Academy Awards, Michelle Yeoh pulang ke Malaysia dengan membawa pulang Piala Oscar-nya untuk memenuhi janji yang dia buat saat pidato penerimaannya.

Aktris The Everything Everywhere All At Once pada Rabu (12/4/2023) membagikan foto ibunya yang sedang memegang trofi emas Piala Oscar.

“Membawa Tuan O pulang … Tanpa cinta, kepercayaan, dan dukungan orang tua saya … saya tidak akan berada di sini hari ini … sangat mencintai,” tulis Michelle Yeoh di Instagram.

Dalam pidato penerimaannya untuk penghargaan aktris terbaik bulan lalu, Michelle Yeoh mendedikasikan pencapaiannya untuk ibunya yang berusia 84 tahun.

“Saya harus mendedikasikan ini untuk ibu saya dan semua ibu di dunia karena mereka benar-benar pahlawan super dan tanpa mereka, tidak ada dari kita yang akan berada di sini malam ini.

"Dia berusia 84 tahun dan saya akan membawa pulang ini untuknya," katanya.

Tak lama setelah berpidato di Teater Dolby di Los Angeles, Michelle Yeoh melakukan panggilan video ke ibunya, Janet Yeoh, yang menyaksikan acara tersebut di acara tontonan langsung di Kuala Lumpur.

Aktris kelahiran Ipoh itu pada Rabu juga membagikan foto Oscar di samping makam ayahnya. Di latar belakang, terlihat berbagai sesajen dan orang yang memegang dupa.

Saat ini adalah festival Qing Ming, juga dikenal sebagai festival penyapuan makam, ketika keluarga mengunjungi makam orang yang mereka cintai dan leluhur untuk memberikan penghormatan.

Menurut sebuah laporan oleh Malay Mail, aktris kelahiran Ipoh itu kembali ke Malaysia pada Sabtu untuk menandai kesempatan tersebut sebelum terbang ke Hong Kong hanya beberapa jam kemudian.

Michelle Yeoh akan kembali ke Malaysia akhir bulan ini untuk jumpa penggemar di Pavilion Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada 18 April.

