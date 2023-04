Jadi Soundtrack Film, Ini Lirik Lagu Love Again Celine Dion

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi kenamaan Celine Dion akhirnya kembali aktif di industri musik dan akan mengeluarkan lagu yang berjudul Love Again. Lagu itu juga menjadi soundtrack sekaligus judul film yang dibintangi oleh Priyanka Chopra. Ini lirik lagu Love Again Celine Dion.

Lagu Love Again akan dirilis pada tanggal 12 Mei 2023 mendatang, bersamaan dengan perilisan filmnya juga. Diketahui, Celine Dion akan merilis album yang berisi 14 lagu termasuk Love Again yang menjadi lagu utama di dalamnya.

Selain itu, album Love Again terdiri dari lima lagu baru dan sisanya merupakan lagu hit di masa lalunya. Dilansir dari berbagai sumber, Love Again juga akan membawa cerita cinta dan perjuangan yang luar biasa.

Sebagai informasi, penyanyi Celine Dion sempat vakum akibat penyakit langka yang ia derita. Celine Dion divonis mengalami Stiff Person Syndrome yakni penyakit saraf langka yang ditandai dengan kekakuan otot progresif dan episode berulang kejang otot.

Dengan kembalinya Celine Dion ke industri musik membuat banyak penggemar gembira. Terutama soal perilisan lagu terbarunya yakni Love Again. Ini lirik lagu Love Again

Lirik Lagu Love Again

[Verse 1]

Rising tides, tears you cry every night seem never-ending

But that's just life, the last goodbye, high and dry, it leaves you empty

[Pre-Chorus]

You might think your world is ending, but it won't

You might think you need to give up, but you don't

[Chorus]

'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving

Every move is a new emotion

And you don't have to find the answers, just keep trying

The sun will rise again

The storms subside again

This is not the end

And you will love again

[Verse 2]

Summer rain, day by day, sadness fades, the wound is healing

And time goes by, eyes will dry and you will find someone to heal with

[Pre-Chorus]

You might think your world is ending, but it won't

You might think you need to give up, but you don't

[Chorus]

'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving

Every move is a new emotion

And you don't have to find the answers, just keep trying

The sun will rise again

The storms subside again

This is not the end

And you will love again

[Bridge]

Woah, you will love again, again, love again

You will love again, again, love again

[Chorus]

'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving

Every move is a new emotion

And you don't have to find the answers, just keep trying

The sun will rise again

The storms subside again

No, this is not the end

And you will love, you will love, you will love again

