Jakarta, Beritasatu.com – EXO banyak merilis lagu hit selama aktif berkarier. Salah satu lagu hit mereka berjudul Love Me Right. Ini lirik lagu Love Me Right EXO lengkap dengan artinya.

Boy group di bawah agensi SM Entertainment itu merilis lagu berjudul Love Me Right, yang mana lagu tersebut termasuk dalam album bertajuk "LOVE ME RIGHT-The 2nd Album Repackage" yang dirilis 3 Juni 2015.

Tidak lama setelah dirilis, lagu Love Me Right menjadi lagu populer baik di tangga musik domestik maupun global. Meski dirilis delapan tahun lalu, tetapi melodi lagu ini masih enak untuk didengarkan berkat nada musik yang up beat.

Hingga kini music video (MV) Love Me Right mencapai 140 juta penayangan di YouTube. Lagu ini juga sering di-cover oleh berbagai grup Idol Korea.

Lagu Love Me Right kembali viral di Korea Selatan karena EXO membawakan lagu ini di acara Fanmeeting Anniversary EXO ke-11 yang dirayakan di Korea pada 8–9 April 2023. Lirik lagu ini berbicara tentang cinta.

Berikut ini lirik lagu dan arti lagu Love Me Right dari EXO.

Lirik Lagu Love Me Right

Oh Yeah! C’mon!

Take your time

Waenji dugeundaeneun bamiya

Na Na Na Na

Na Na Na Na

So tonight

Dal kkeutkkaji dallyeogabolkka

Yea Yea Yea Yea

Yea Yea Yea Yea

Just right

Sidongeul georeo eksere bareul ollyeo

Modeun geosi teukbyeolhae

Neowaneun jal eoullyeo

Mueoseul wonhadeon Imma make it work (Yeah)

Shawty, Imma party till the sun down

Jigeum i sinbiroun neukkimeun mwolkka

Wajwo naegero eoseo before the sun rise

Nega eopsneun nan eodil gado Nobody (Yeah) o!

Doro wie yeogin runway

Nal baraboneun nun sok milky way

Just love me right (aha!)

Baby love me right (aha!)

O! Naegero wa mangseorijima

Neon maehokjeogin naui universe

Just love me right (aha!)

Nae ujuneun jeonbu neoya

Just love me right

Just love me right

Just love me right

Nae ujuneun jeonbu neoya

Shine a light byeolbit sogeul dallyeo

Eunhasul geonneo

Na Na Na Na

Na Na Na Na

Meomchul sun eopseo oye!

Uril bichuneun dalbicceun yeojeonhaji

Ne gwedo an hemaego isseo nan ajik

I can do thit all night long baby

Nega eopsneun nan eodil gado banjjokjjarinikka

Ou!

Dalbit chanranhan bam pyeolchyeojin

Byeoldeurui bulkkoccnori

Jom deo nopi naragabolkka (naragabolkka)

Gaseum teojildeushan i sungan

Uri dulman tteoolla

Bal mite jigureul dugo love me right

Doro wie yeogin runway

Nal baraboneun nun sok milky way

Just love me right (aha!)

Baby love me right (aha!)

So come on baby nuni busige

Deo areumdaun neoui universe (areumdaun lady)

Just love me right (aha!)

Nae ujuneun jeonbu neoya (o!)

Just love me right

Just love me right (Can you love me right)

Just love me right

I just wanna make you love me

(Nae ujuneun jeonbu neoya)

