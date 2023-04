Gitaris Band The Script Mark Sheehan Tutup Usia Karena Sakit

Jakarta, Beritasatu.com - The Script tengah dibalut duka. Pasalnya, gitaris dari band rock Irlandia asal Dublin itu, yakni Mark Sheehan, dikabarkan meninggal dunia pada Jumat malam, (14/4/2023).

Hal tersebut dibagikan langsung ke laman Instagram The Script. Melalui unggahan tersebut, berisi potret Mark Sheehan yang kabarnya meninggal karena sakit dalam usia 46 tahun.

"Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time," tulis akun Instagram @thescriptofficial, Sabtu, (15/4/2023).

Sebelumnya diketahui, Mark Sheehan bersama Danny O'Donoghue dan Glen Power baru saja menyapa penggemarnya di Jakarta dalam konser tur Asia Tenggara bertajuk Greatest Hits Tour 2022 pada 30 September-1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.

Mark Sheehan bahkan turut serta tampil di atas panggung. The Script belakangan juga diketahui baru saja menggelar konser tur Eropa mereka belum lama ini. Selamat jalan Mark!

