Lirik dan Terjemahan Lagu DND dari Apink

Jakarta, Beritasatu.com – Girl group Gen 2, Apink 에이핑크 telah melangsungkan comeback terbarunya pada 5 April 2023, melalui Mini Album Ke-10 bertajuk SELF.

Grup asuhan IST Entertainment ini merilis lagu utama berjudul ‘D N D’, singkatan dari Do Not Disturb. Lagu ‘D N D’ ini telah mencapai lebih dari 16 juta penayangan di YouTube.

Makna lagu D N D memberikan dorongan semangat untuk berani berimajinasi atau membayangkan dunia kita sendiri karena tidak ada yang bisa mengganggu dunia kita.

Lirik Lagu D N D - Apink 에이핑크

D-N-D now

Never waste your life

D-N-D now

Yeah, haneureul barabon ge geulsse eonjeyeotdeora

Saenggakdo an najana (Godanhan day life)

Gakkeumeun eye to eye on geoure nuneul matchwo (Mm-mm)

Ipkkoril up deo boyeo jullae smiley face

Jageuman ne room (Jageuman ne room)

Hanguseogeseo (Guseogeseo)

Gin hansumeul, hoo

Honja geokjeonghajin ankil

Ijeun chaero saratdeon palette soge

Gollabwa bwa neoui saek

Mannage doel geoya ne ganeungseong

Now, hanahana paint your frame

Just D-N-D now

Nugudo mageul su eopseo

Gyesok georeo

Ne bangsikdaero find your way

Just D-N-D now

Eonjena live it like you’re twenty two

Better, better, better move

Neoreul inneun moseup geudaero mideobwa

Yeah, haeya haneun geotbodan hago sipeun geollo

Gwagamhage take that (Mm, baby) geuraedo dwae (Why not?)

Oh, haengbogiraneun geon saenggak oero dansunhae, oh

Meonameon jeopyeone chaja hemaen heaven

Sasil yeogi inneun geol

Ne maeumui room (Ne maeumui room)

Hanguseogeuro (Guseogeuro)

Mirwowatdeon kkum

Deo oemyeonhajineun ankil

Ttaeron amu daechaek eopsi

Naeireul nakgwanhaedo gwaenchana

Ne maeumsoge gadeuk ssain dust

Jeonbu da teoreobwa

Just D-N-D now

Nugudo mageul su eopseo

Gyesok georeo

Ne bangsikdaero find your way

Just D-N-D now

Eonjena live it like you’re twenty two

Better, better, better move

Neoreul inneun moseup geudaero mideobwa

Saneun ge mundeuk buranhal ttaen, mm

Ne gyeote inneun nareul gieokae

Apeul hyanghaeseo (Oh-oh)

Don’t ever looking back (Oh-oh)

Biga on dwi deo dandanhaejil neoreul aljana

Ah-mm-mm (Hmm)

Ah-mm-mm

Neul hamkke hal geoya

Eoreuni dwae ganeun neoui gwajeonge

Hemaendago haedo gwaenchaneunikka

Find your way, oh-woah-woah

D-N-D now

Huimangi bichineun road

Geotgo georeo deo nunbusige binnal days

Just D-N-D now

On sesang gadeukaejil neomanui

Color, color, color, ooh

Joa jigeum moseup geudaero live your life

Just D-N-D now (Ooh)

Nugudo mageul su eopseo

Gyesok georeo

Ne bangsikdaero find your way (Oh, find your way)

Just D-N-D now

Neol gadeukage chaewo twenty-four

Better, better, better move

Joa jigeum moseup geudaero live your life

You better, better, better move

Neoreul inneun moseup geudaero mideobwa

Lirik Terjemahan Lagu D N D

D-N-D sekarang

Jangan pernah menyia-nyiakan hidupmu

D-N-D sekarang

Ya, aku tidak tahu kapan terakhir kali

Aku melihat ke langit (Kehidupan sehari yang melelahkan)

Terkadang, tatap mata satu, lihat ke cermin (Hmm) Bibir terangkat, tunjukkan wajah yang lebih tersenyum

Di sudut kecil

Dari sudut

Setelah menghela nafas panjang, hoo

Jangan khawatir sendirian

Di palet yang aku lupakan

Pilih satu, warnamu

Kau akan menemukan potensimu

Sekarang, satu per satu, cat bingkaimu

Hanya D-N-D sekarang

Tidak ada yang tidak bisa berhenti

Terus berjalan

Dengan caramu sendiri, temukan jalanmu

Hanya D-N-D sekarang

Hiduplah selalu seperti kau berusia dua puluh dua tahun

Lebih baik, lebih baik, lebih baik bergerak

Percayalah pada diri sendiri apa adanya

Ya, daripada apa yang harus kau lakukan, lakukan apa yang kau inginkan

Tegas ambil itu (Mm, sayang) Tidak apa-apa (Kenapa tidak?)

Oh, bahagia itu lebih sederhana dari yang kamu pikirkan, oh

Mencarinya jauh-jauh, surga

Sejujurnya, itu ada di sini

Ke sudut ruangan di hatimu

Jangan abaikan mimpi yang telah kau tunda

Terkadang, tanpa penanggulangan apa pun

Tidak apa-apa untuk optimis tentang hari esok

Di hatimu, setumpuk debu

Kocok semuanya

Hanya D-N-D sekarang

Tidak ada yang tidak bisa berhenti

Terus berjalan

Dengan caramu sendiri, temukan jalanmu

Hanya D-N-D sekarang

Hiduplah selalu seperti kau berusia dua puluh dua tahun

Lebih baik, lebih baik, lebih baik bergerak

Percayalah pada diri sendiri apa adanya

Saat kau cemas tentang hidup, mm

Ingatlah aku yang ada di sampingmu

Menuju depan (Oh-oh)

Jangan pernah melihat ke belakang (Oh-oh)

Setelah hujan, kau tahu kau akan lebih kuat

Ah-mm-mm (Hmm)

Ah-mm-mm

Selalu bersamamu

Sedang dalam proses menjadi dewasa

Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kau tersesat

Temukan jalanmu, oh-woah-woah

D-N-D sekarang, harapan menyinari jalan

Berjalan dan berjalan, hari bersinar lebih cerah

Hanya D-N-D sekarang

Dunia akan dipenuhi dengan milikmu sendiri

Warna, warna, warna, ooh

Bagus, seperti dirimu sekarang, jalani hidupmu

Hanya D-N-D sekarang (Ooh)

Tidak ada yang tidak bisa berhenti

Terus berjalan

Dengan caramu sendiri, temukan jalanmu (Oh, temukan jalanmu)

Hanya D-N-D sekarang

Mengisi kau dua puluh empat

Lebih baik, lebih baik, lebih baik, bergerak

Bagus, seperti dirimu sekarang, jalani hidupmu

Kau lebih baik, lebih baik, lebih baik bergerak

Percayalah pada diri sendiri apa adanya

