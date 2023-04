Lirik dan Arti Lagu Andigan do Tuhan yang Masuk Trending Youtube

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Andigan do Tuhan yang dinyanyikan Anis Gea berhasil menduduki jajaran musik trending di Youtube. Seperti apa lirik lagunya?

Untuk yang belum tahu, Anis Gea merupakan seorang penyanyi asal Nias, Sumatera Utara. Dia terkenal karena kerap membawakan lagu Batak, di antaranya lagu Ingot Ma Au, Godang do Nian, dan Ikkon Sempurna.

Lagu Andigan do Tuhan dirilis pada 8 April 2023. Lagu ini menceritakan tentang harapan seseorang agar diberikan kehidupan yang bahagia dan tidak mudah menyerah untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Berikut lirik lagu Andigan do Tuhan lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu Andigan do Tuhan

Nunga dao simanjojaki

Mangalakka tu desa na walui

Dirohaku naeng ma nian muba

Siadongan dohot hangoluani

Hu ula nasa tolap au

Jala tong tong martangiang au

Sipata so ni ingot be tikki

Sai tong tong hu pagogoti lakka hi

Andigan do tuhan marsangap au di ngoluhi

Sai holsoan au sahat tudia lakka hi

Asa patuduon mu dalan na torang

Urupi sai urupi unang loas au tu pandelean i

Padao holsohi Huhu.. Padao holsohi Huhu..

Nunga dao simanjojaki

Mangalakka tu desa na walui

Dirohaku naeng ma nian muba

Siadongan dohot hangoluani

Hu ula nasa tolap au

Jala tong tong martangiang au

Sipata so ni ingot be tikki

Sai tong tong hu pagogoti lakka hi

Andigan do tuhan marsangap au di ngoluhi

Sai holsoan au sahat tudia lakka hi

Asa patuduon mu dalan na torang

Urupi sai urupi unang loas au tu pandelean i

Padao holsohi Huhu.. Andigan do tuhan..

Tarsongon biccar ni mataniari tu portibi on

Dang ha ambatan torang

Naeng ma nian songon i nang ngolu

Tung so jadi lilu

Andigan do tuhan marsangap au di ngoluhi

Sai holsoan au sahat tudia lakka hi

Asa patuduon mu dalan na torang

Urupi sai urupi unang loas au tu pandelean i

Andigan do tuhan marsangap au di ngoluhi

Sai holsoan au sahat tudia lakka hi

Asa patuduon mu dalan na torang

Urupi sai urupi unang loas au tu pandelean i

Andigan do tuhan marsangap au di ngoluhi

Sai holsoan au sahat tudia lakka hi

Asa patuduon mu dalan na torang

Urupi sai urupi unang loas au tu pandelean i

Padao holsohi Huoo..

Andigan do tuhan..

Andigan do tuhan..

Padao holsohi Padao holsohi Andigan do tuhan

