Justin Timberlake Siap Sapa Penggemar Lewat Album Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Justin Timberlake diketahui siap menyapa penggemarnya sebentar lagi. Mantan kekasih Britney Spears ini akan segera meluncurkan album terbaru setelah hiatus lima tahun lamanya.

Mengutip laman Just Jared Minggu, (16/4/2023), hal itu diungkap produser Timbaland yang mengonfirmasi bahwa album baru Justin Timberlake telah rampung. Timbaland juga mengatakan album terbaru ini akan terasa seperti Timberlake FutureSex/LoveSounds di era 2006.

"Ini seperti FutureSex/LoveSounds tapi tidak terlalu berat, hanya memberi apa yang Anda harapkan dari kami, terlalu dipikirkan, liriknya tidak terlalu dalam," kata Timbaland.

FutureSex/LoveSounds yang dirilis pada tahun 2006 bisa dibilang merupakan karya penyanyi yang berusia 42 tahun ini paling sukses secara komersial hingga saat ini. Karenanya, Timbaland mengatakan dirinya ingin memberikan warna musik yang serupa dengan era tersebut.

Timbaland menegaskan meski album terbaru Justin Timberlake ini sudah selesai digarap, dirinya belum bisa memastikan kapan akan dirilis ke publik.

“(Album) Sudah selesai dan akan segera datang," jelasnya.

Untuk diketahui, Justin Timberlake sempat vakum selama lima tahun usai merilis album terakhirnya, Man of the Woods di tahun 2018. Album itu berisikan beberapa lagu Timberlake seperti Say Something, Morning Light dan Young Man.

Sebagai mantan boyband N Sync, Justin Timberlake memiliki lagu solo yang sempat hits di pasaran seperti Holy Grail, Mirror, hingga My Love.

