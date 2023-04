Sempat Tak Direstui, Begini Perjalanan Cinta Shandy Aulia dan David

Jakarta, Beritasatu.com - Shandy Aulia dan suaminya David Herbowo belakangan memang membuat heboh masyarakat. Terlebih perjalanan cinta yang mereka telah rajut selama 12 tahun ini terancam kandas di Pengadilan Negeri Jakarta.

Shandy Aulia mantap ingin berpisah dari suaminya dan telah melayangkan gugatan cerai pada 11 April 2023 lalu. Sejumlah warganet pun langsung mencoba mengingat perjalanan cinta keduanya yang disebut pernah terganjal restu orangtua saat menikah pada 12 Desember 2011 silam yang mana saat itu keduanya menikah tanpa dihadiri orangtua.

Saat itu ayah Shandy Aulia, Kemas Yusuf Effendy yang beragama Islam sempat disebut-sebut tidak merestui pernikahan keduanya lantaran mereka berdua berbeda keyakinan meski sebenarnya, Shandy mengikuti keyakinan ibundanya yang beragama kristen.

Pengakuan itu coba diunggah warganet dari melalui konten Shandy Aulia yang berjudul "Belajar Islam dari Papa Part 2" yang diunggah Shandy dua tahun lalu dan dikutip Beritasatu.com dari akun youtube Shandy, Minggu (16/4/2023).

"Aku sudah tahu bahwa Papa tidak memungkinkan untuk mendampingi karena lagi-lagi bisa dibilang akidah," ungkap Shandy dari video yang beredar itu.

Shandy sendiri dalam video itu sebenarnya sempat membantah pernyataan warganet yang menyatakan dirinya tak direstui orangtuanya lantaran ayahnya tidak hadir dalam pernikahannya itu.

"Saat itu, Ayah bukan tidak ingin datang dan mendampingi saya (saat pernikahan), tapi dari masa sebelum menikah beliau sudah tahu itu. Iman yang papa percaya adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti prosesi atau masuk dalam gereja yang memang menjadi lokasi pernikahanku," terangnya melanjutkan.

Sementara ayah Shandy yang dalam video itu ikut berkomentar tentang pernikahan anaknya dengan David Herbowo juga mengakui bahwa ketidak hadirannya dalam pernikahan putrinya ini murni karena keyakinan yang berbeda dari putrinya itu.

"Saya dan Shandy memang sudah berbeda keyakinan sejak dulu dimana dia mengikuti ajaran agama dari ibunya, dalam pemahaman agama yang saya anut, kita (orang Islam) enggak boleh ikut campur dalam pernikahan yang digelar di Gereja. Jadi bukan karena masalah apa-apa, tapi masalah keyakinan saja," terangnya.

"Meski sebenarnya dari lubuk hati papa ini berharap kamu mendalami ajaran Islam sebelum kamu ambil keputusan menikah. Tapi semua sudah terjadi dan saya biar bagaimanapun jadi orang tua kamu. Bahkan sampai detik inipun, papa masih berharap kamu bisa mempelajari agama Islam," sambung ayah Shandy kala itu.

Tak hanya urusan agama, Shandy dan David juga sempat terganjal masalah anak. Dimana kedua pasangan itu baru memiliki anak setelah menikah selama 7,5 tahun. Keduanya saat itu merasa gembira dengan kehamilan Shandy dan melahirkan anak perempuan bernama Claire Herbowo yang dilahirkannya pada 12 Februari 2020 kemarin.

Sebelum isu keretakan hubungan sang artis dan suaminya itu, publik memang kerap disuguhkan aksi mesra yang dipertontonkan dalam akun media sosialnya keduanya.

Bahkan keduanya masih mengunggah kebersamaan saat merayakan hari jadi pernikahannya yang ke 11 pada 12 Desember 2022 lalu. Bahkan Shandy Aulia saat itu masih mengunggah foto saat pernikahan mereka dan mensyukuri pernikahannya.

"We've been together for 11 years, and we still keep learning from each other. It's hard to believe that it has been 11 years since we met. Time sure flies. December 12, 2011," tegas Shandy dalam akun media sosialnya pada Desember lalu.

Namun belakangan kedua pasangan itu kerap mengunggah momen kesendirian dalam media sosial masing-masing. Paahnya lagi, foto kebersamaan mereka di sosial media ikut hilang yang memunculkan spekulasi bahwa sedang terjadi prahara dalam rumah tangga tersebut.

Hal itu kemudian menjadi kenyataan setelah Shandy Aulia melayangkan gugatan perceraiannya yang telah teregister dengan nomor 361/Pdtg 2023/PN JAKARTA SELATAN pada 11 April 2023.

