Lirik Lagu Angels Like You Miley Cyrus Beserta Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Angels Like You milik penyanyi Miley Cyrus belakangan ini kembali viral usai menjadi backsound video TikTok. Untuk yang mau sing along lagunya, berikut lirik lagu Angels Like You dan terjemahannya.

Angels Like You pertama kali dirilis pada 27 November 2020, bersamaan dengan album studio ketujuh milik Miley Cyrus yang bertajuk "Plastic Hearts". Lagu ini juga menjadi single terakhir Miley sebelum mengakhiri kontrak bersama RCA setelah delapan tahun bersama.

Setelah setahun dirilis, Miley mengeluarkan musik video Angels Like You. Video tersebut berisikan cuplikan yang diambil dari penampilan pra-pertandingan Super Bowl pada tahun yang sama.

Adapun lirik lagu ini mengisahkan tentang perjalanan cinta yang mendalam, dimana seseorang merasa tidak pantas untuk menjalani hubungan romansa lantaran pasangannya yang terlalu sempurna seperti malaikat. Dari lirik lagunya dapat dipahami bagaimana ungkapan pelepasan yang dipenuhi oleh warna-warni kesulitan dan kekecewaan.

Advertisement

Meski begitu, para penggemar berspekulasi jika lagu ini menceritakan tentang hubungan romansa Miley Cyrus bersama mantannya, Kaitlynn Carter. Keduanya berkencan selama sebulan pada 2019.

BACA JUGA Lirik Lagu Love Me Right EXO Lengkap dengan Artinya

Lirik Lagu Angels Like You dan Terjemahan

Flowers in hand, waiting for me

Bunga di tangan, menungguku

Every word in poetry

Setiap kata dalam puisi

Won't call me by name, only baby

Tidak akan memanggilku dengan nama, hanya sayang

The more that you give, the less that I need

Semakin banyak yang Anda berikan, semakin sedikit yang saya butuhkan

Everyone says I look happy

Semua orang bilang aku terlihat bahagia

When it feels right

Ketika dirasa benar

I know that you're wrong for me

Saya tahu bahwa Anda salah untuk saya

Gonna wish we never met on the day I leave

Akan berharap kita tidak pernah bertemu pada hari aku pergi

I brought you down to your knees

Aku membuatmu bertekuk lutut

'Cause they say that misery loves company

Karena mereka mengatakan bahwa kesengsaraan suka ditemani

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan