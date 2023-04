Lirik dan Arti Lagu Those Eyes New West, Ungkap Rasa Cinta kepada Pasangan

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Those Eyes milik grup musik New West menjadi populer di media sosial. Lagu yang dirilis pada 2019 silam ini viral karena menjadi backsound berbagai video pendek di TikTok.

Those Eyes merupakan salah satu single dari album bertajuk "Call Me When You Hear This Song" yang dirilis tahun 2019. Sejak dirilis pada 2019 sampai dengan bulan April 2023, lagu ini sudah diputar sebanyak 265 juta kali oleh pengguna aplikasi musik streaming Spotify.

New West sendiri merupakan grup musik indi asal Toronto yang dibentuk pada 2017. Grup ini terdiri dari empat penulis lagu dan instrumentalis.

Lagu Those Eyes menceritakan tentang momen manis pasangan ketika jatuh cinta. Momen tersebut tidak harus dirayakan di hari besar, tetapi bisa melalui momen kecil setiap harinya.

Dari lirik lagunya terpancar kekuatan cinta, yang ditunjukkan dengan momen kecil sekalipun dapat mengingatkan akan alasan mendalam mencintai seseorang. Simak lirik lagu Those Eyes di bawah ini agar bisa memaknai artinya lebih lanjut.

Lirik dan Arti Lagu Those Eyes

When we're out in a crowd laughing loud

Saat kita berada di tengah orang banyak tertawa terbahak-bahak

And nobody knows why

Dan tidak ada yang tahu kenapa

When we're lost at a club, getting drunk

Saat kita tersesat di klub, mabuk

And you give me that smile

Dan kau memberiku senyum itu

Going home in the back of a car

Pulang ke rumah di belakang mobil

And your hand touches mine

Dan tanganmu menyentuh tanganku

When we're done making love

Saat kita selesai bercinta

And you look up and give me those eyes

Dan Anda melihat ke atas dan memberi saya mata itu

'Cause all of the small things that you do

Karena semua hal kecil yang kamu lakukan

Are what remind me why I fell for you

Apa yang mengingatkanku mengapa aku jatuh cinta padamu

And when we're apart, and I'm missing you

Dan saat kita berpisah, dan aku merindukanmu

I close my eyes and all I see is you

Aku memejamkan mata dan semua yang aku lihat adalah kamu

And the small things you do

Dan hal-hal kecil yang Anda lakukan

