10 Artis Korea Terkaya 2023, Ada Lisa Blackpink!

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses dalam dunia hiburannya, membawa sejumlah artis Korea Selatan menyandang total kekayaan yang bernilai fantastis. Bahkan sebagian dari mereka masih berusia muda. Lantas, siapa saja Idol Kpop terkaya 2023. Melansir dari berbagai sumber, berikut ulasan 10 artis Korea terkaya 2023.

Artis Korea Terkaya 2023

1. Kim Soo hyun

Kim Soo hyun merupakan aktor asal Korea Selatan terkaya, yang kekayaannya ditafsir mencapai US$ 117 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun. Kim juga masuk ke dalam daftar Forbes Power Celebrity 40 dan Forbes 30 Under 30 Asia.

Pencapaiannya tersebut beriringan dengan akting ciamik sang aktor pada drama ternama seperti Dream High, It’s Okay to Not Be Okay, My Love From the Star, Crash Landing on You dan lainnya.

2. PSY

Pelantun Gangnam Style ini memiliki kekayaan bersih mencapai US$ 60 juta setara dengan Rp 892 miliar. PSY mulai meraih kepopuleran melalui lagu hit nya tersebut yang telah viral di kancah internasional.

Rapper bernama asli Park Jae Sang ini juga merupakan CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang entertainment, P-Nation. Perusahaan itu menaungi penyanyi Korea lainnya seperti Jessi, Crush, Swings, Hyuna, grup TNX, dan Heize.

3. So Ji sub

So Ji sub memiliki jumlah kekayaan sebesar US$ 41 juta atau setara Rp 610 miliar, dirinya memulai karir sebagai model produk jeans dan kini dirinya dikenal sebagai aktor, perenang, dan rapper. Dirinya terlibat dalam proyek film dan drama diantaranya, Oh My Venus, Only You, Doctor Lawyer dan lainnya.

4. IU

Memiliki suara merdu dan terlibat dalam beberapa judul drama membawa IU ke daftar artis Korea terkaya. Pasalnya, idol Kpop bernama asli Lee Ji Eun ini memiliki total kekayaan sebesar US$ 40 juta atau Rp 595 miliar.

Seperti yang diketahui, IU memulai debutnya di industri Kpop sejak 2007 dan mendapat pengakuan nasional pada 2010 melalui singlenya Good Day, yang berhasil menduduki peringkat Nomor satu di tangga lagu Korea.

5. V BTS

Siapa yang tidak kenal dengan member BTS yang satu ini. Selain memiliki talenta yang ciamik, V BTS juga termasuk sebagai artis terkaya di Korea. Menurut informasi, kekayaan V mencapai US$35 juta atau Rp 520 miliar.

Selain bernyanyi bersama BTS, idol bernama asli Kim Taehyung ini juga terpilih sebagai brand ambassador produk ternama seperti Louis Vuitton, Puma, Fila, Hyundai, dan Samsung.

