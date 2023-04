Mengenal Apa itu MSG dan Manfaatnya Bagi Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - MSG (Monosodium Glutamat) atau yang lebih dikenal sebagai micin adalah Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbentuk kristal putih yang berguna sebagai penguat rasa dalam masakan.

MSG digunakan pada makanan berbasis kaldu, sayur, daging, susu, dan ikan karena keasamannya netral. Penggunaan MSG pada umumnya hanya populer di Asia, lain halnya dengan negara-negara Eropa atau Amerika.

BACA JUGA Pakar Pastikan MSG Aman Dikonsumsi untuk Penyedap Rasa Makanan

MSG adalah senyawa standar untuk rasa umami, yang merupakan salah satu rasa dasar yang dapat dirasakan oleh manusia, yang memiliki ambang deteksi rasa 0,012% atau 120 mg per kg makanan atau 0,12 g per kg makanan atau 1,2 g per 10 kg makanan.

Advertisement

Bahan tambahan pangan tersebut dapat ditemukan dari produk hewani maupun nabati seperti daging sapi, daging ayam, telur, ikan, udang, susu, jamur, rumput laut, bawang putih, dan kacang-kacangan. Khusus pada daging, ikan, dan jamur terdapat MSG plus nukleotida (IMP, AMP, GMP) yang menyebabkan rasa umami lebih kuat 100 kali lipat atau lebih.

MSG tidak digunakan berlebihan karena reseptor rasa umami di lidah terbatas jumlahnya, sehingga pada kadar yang sangat tinggi, rasa MSG dipersepsikan sama seperti kadar MSG yang lebih rendah. Lantas apa manfaatnya bagi kesehatan?

Dijelaskan oleh Prof. Dr. Dede Robiatul Adawiyah selaku dosen Teknologi Pangan IPB menyampaikan bahwa MSG memang tidak memiliki manfaat menonjol bagi kesehatan. MSG hanya memiliki manfaat sebagai penguat rasa agar nafsu makan bertambah.

"Karena umami yang dihasilkan adalah penyempurna dari keempat rasa dasar yang dapat dirasakan oleh lidah manusia," kata dia dalam kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia Senin (17/4/2023) kemarin.

Dengan begitu, Prof Dede menambahkan, MSG dalam makanan bermanfaat bagi orang yang sedang sakit untuk meningkatkan selera mereka agar bisa lebih cepat sembuh. Karena sejatinya pasien membutuhkan asupan makanan yang cukup sebagai sumber energi.

Berbagai studi ilmiah yang dilakukan untuk reduksi garam dengan MSG telah membuktikan bahwa reduksi NaCl dalam makanan dengan MSG dapat membantu menurunkan risiko darah tinggi.

BACA JUGA Orang Tua Diperbolehkan Tambahkan MSG di Makanan untuk Anak

Pelabelan MSG pada pangan olahan juga harus menyebutkan jenis BTP penguat rasa dalam komposisi, apabila pangan ditambahkan MSG, harus menyertakan MSG dalam komposisi. Sementara pelabelan tanpa MSG tidak boleh dilakukan untuk pangan yang ditambahkan micin tersbeut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan