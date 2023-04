Lirik Lagu Gereja Tua dari Grup Band Legendaris Panbers Beserta Chord Gitarnya

Jakarta, Beritasatu.com – Grup band legendaris Indonesia, Panbers atau Panjaitan Bersaudara, memiliki sejumlah lagu hit. Salah satu lagu hitnya berjudul Gereja Tua. Seperti apa lirik lagunya?

Lagu Gereja Tua dirilis tahun 1970. Meski usia lagunya sudah setengah abad, tetapi lagu tersebut masih populer sampai saat ini. Banyak orang yang membuat cover dengan lagu Gereja Tua di berbagai platform media sosial dan dinyanyikan di berbagai acara keluarga.

Lagu Gereja Tua mengisahkan tentang pengalaman sang vokalis, yakni mendiang Benny Panjaitan semasa sekolah yang teringat sebuah gereja tua di samping sekolahnya dulu di Palembang.

Lirik lagunya berbicara tentang pasangan kekasih di sekolah yang dulu sangat romantis, tetapi seiring waktu hubungan itu kandas. Gereja tua itu digambarkan sebagai saksi hubungan asmara pasangan kekasih tadi dari yang dimabuk cinta hingga akhirnya memutuskan mengambil pilihan hidup yang berbeda.

Ini chord dan lirik lagu Gereja Tua yang dinyanyikan oleh grup band legendaris Panbers.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Gereja Tua

Intro : G C G C D

G C G

Masihkah kau ingat waktu di desa

C D G

Bercanda bersama di samping gereja

G C

Kala itu kita masih remaja

D G

Yang polos hatinya bercerita

(*)

G C G

Waktu itu tlah lama berlalu

C D G

Sudah sepuluh tahun tak bertemu

G C

Entah di mana kini kau berada

D G

Tak tahu di mana rimbanya

Reff:

G C G

Hanya satu yang tak terlupakan

Am D G

Kala senja di gereja tua

G C G

Waktu itu hujan rintik-rintik

A D

Kita berteduh di bawah atapnya

C G

Kita berdiri begitu rapat

C D G

Hingga suasana begitu hangat

C G

Tanganmu kupegang erat-erat

G D G

Kenangan itu selalu ku ingat

Intro, Back to (*), Reff

G C D G

Biarpun saat ini kau tlah berdua

G C D G

Itu bukanlah kesalahanmu

G C G

Ku hanya ingin dapat bertemu

G D G

Bila bertemu puaslah hatiku

G D G

Bila bertemu puaslah hatiku

Demikian chord gitar dan lirik lagu Gereja Tua yang dinyanyikan oleh grup band legendaris Panbers. Apakah lirik lagunya relate juga dengan kisah cinta kalian?

