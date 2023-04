Carlo Saba Meninggal Dunia, Sejumlah Musisi Tanah Air Merasa Kehilangan

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah musisi Tanah Air menyampaikan rasa belasungkawa dan kehilangan atas meninggalnya vokalis Kahitna, Carlo Saba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Carlo Saba, meninggal dunia pada hari ini, Rabu (19/4/2023) karena mengalami serangan jantung. Penyanyi kelahiran Bandung, 5 Januari 1969 yang sudah menelurkan dua album solo ini dikenal luas sebagai salah satu vokalis dan pendiri di grup musik Indonesia, Kahitna bersama Hedi Yunus dan Mario Ginanjar.

Ia juga membentuk grup vokal pria, Saba bersama adik-adiknya, Marthin Saba, Denny Saba, dan Ivan Saba.

Kabar meninggalnya Carlo Saba membuat rekan sesama musisi Tanah Air turut merasakan kehilangan.

Pianis dan Kompobis, Ananda Sukarlan mengenang Carlo Saba sebagai sosok yang baik dan menyenangkan.

Dan malam ini Carlo Saba meninggalkan kita.... Broooo... Selamat jalan menuju kedamaian abadi. Musikmu dan kebaikan hatimu akan selalu kukenang... You're the nicest and most beautiful person I know. #ripcarlosaba