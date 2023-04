Sekuel Film Godzilla vs Kong Rilis Teaser Pertama

Los Angeles, Beritasatu.com - Legendary Pictures baru saja merilis teaser pertama untuk sekuel Godzilla vs Kong. Berjudul Godzilla X Kong: The New Empire, film ini akan menjadi tindak lanjut dari hit tahun 2021 yang meraup lebih dari US$ 470 juta di seluruh dunia.

Teaser berdurasi 35 detik tersebut menunjukkan monster baru yang duduk di singgasana di Hollow Earth saat kamera bergerak untuk mengungkap sisa-sisa kerangka Godzilla dan King Kong.

Godzilla X Kong: The New Empire akan dirilis pada 15 Maret 2024. Ini adalah film kelima dalam MonsterVerse Legendary Pictures, waralaba yang berpusat di sekitar King Kong dan karakter monster yang dibuat oleh Toho Co, Ltd termasuk Godzilla dan Mothra.

Aktor Rebecca Hall dan Brian Tyree Henry akan kembali untuk sekuel yang juga dibintangi oleh Dan Stevens dari Downton Abbey. Juga kembali menjadi sutradara adalah Adam Wingard yang telah menggarap Blair Witch 2016 dan Death Note 2017.

Legendary Pictures dan Warner Bros merilis sinopsis resmi film tersebut:

"Entri terbaru ini mengikuti pertikaian eksplosif Godzilla vs Kong dengan petualangan sinematik yang serba baru, mengadu Kong yang kuat dan Godzilla yang menakutkan melawan ancaman kolosal yang belum ditemukan yang tersembunyi di dunia kita. Epik film baru akan menyelidiki lebih jauh sejarah Titans ini, asal-usul mereka dan misteri Pulau Tengkorak dan seterusnya, sambil mengungkap pertempuran mitis yang membantu menempa makhluk luar biasa ini dan mengikat mereka dengan umat manusia selamanya."

