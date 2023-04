Perjalanan Karir Moonbin Astro yang Meninggal Dunia di Usia 25 Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Moonbin Astro dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, 19 April 2023. Kabar ini dikonfirmasi oleh agensinya, Fantagio, beberapa jam setelah kabar tersebut beredar.

Sebelumnya, kepolisian Gangnam Seoul melaporkan Moonbin Astro ditemukan tewas di kediamannya pada pukul 20.18 waktu Korea Selatan. Sang manajer adalah orang pertama yang menemukannya dan segera menghubungi polisi. Beberapa jam kemudian, Fantagio merilis pernyataan berisi pernyataan tentang artis mereka serta beberapa informasi terkait.

BACA JUGA Diduga Bunuh Diri, Agensi Konfirmasi Meninggalnya Moonbin Astro

Moonbin Astro dikenal karena bakatnya yang luar biasa sebagai penari dan penyanyi, dan dia memiliki banyak penggemar baik di Korea maupun internasional. Moonbin resmi menjadi idola K-pop pada tahun 2016. Dia berlatih di bawah Fantagio dan memulai debutnya sebagai member Astro.

Advertisement

Di awal tahun 2000-an, ia fokus pada karirnya sebagai model dan aktor cilik. Dia membintangi berbagai judul, terutama materi serial televisi, termasuk Boys Over Flower. Moonbin menjadi artis di bawah naungan Fantagio setelah lolos audisi pada tahun 2012. Sejak itu ia menekuni karirnya sebagai idol K-pop tetapi juga melebarkan sayapnya ke dunia akting dan variety show.

Perannya mendapat apresiasi saat menjadi Jung Oh Je lewat drama Moment of Eighteen. Dia juga berakting di The Mermaid Prince dan Soul Plate. Kemudian ia dipercaya untuk memandu acara musik Show Champion, Food Avengers, Saturday Night Live Korea, serta beberapa konser.

Melansir laman Voi, pada tahun 2020, ia membentuk sub-unit pertama Astro bersama Sanha. Mereka debut dengan mini album In-Out. Melalui debut ini, mereka memenangkan trofi pertama dari The Show dan menjadikan mereka sub-unit tercepat yang menang di acara musik.

Sebelum kematiannya, Moonbin Astro sudah memiliki jadwal yang padat dengan Sanha. Mereka dijadwalkan tampil di Makau pada 22 April. Duo tersebut juga didapuk untuk tampil di Dream Concert ke-29.

BACA JUGA Moonbin Meninggal Dunia, Cha Eun Woo Segera Terbang ke Korea

Asosiasi Produser Hiburan Korea (KEPA) mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa mendiang idola tersebut akan menjadi bagian dari lineup bersama ITZY, Nmixx, Dreamcatcher, dan Kim Jae Hwan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan