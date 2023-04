Manoj Punjabi Sebut Lebaran Kali Ini Dihiasi Film Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Libur lebaran 2023 ini menjadi Hal yang paling spesial. Pasalnya, di libur kali ini dihiasi empat film dari Indonesia yang diputar di bioskop. Hal ini yang membuat produser MD Picture, Manoj Punjabi bangga lantaran film Indonesia diputar selama lebaran ini.

"Yang jelas kita bangga film Indonesia diapresiasi masyarakat Indonesia untuk menemani liburan lebaran kali ini. Pasalnya, setelah KKN di Desa Penari, kami semakin semangat untuk memberikan yang terbaik. KKN membuat tanggung jawab saya lebih besar lagi. Jadi lebaran dari MD harus yang terbaik dari yang terbaik," ungkap produser film Sewu Dino itu.

Manoj sendiri mengakui film-film yang diproduksi para sineas ini memang lebih berkualitas dan tidak mengejar keuntungan saja.

"Film ini memiliki misi terselubung yakni mengembalikan kepercayaan penonton dan membangkitkan antusias masyarakat ke bioskop. Jadi tidak mungkin saya membuat film hanya sekedar, 'ohh udah saya dapat film 700 ribu, nggak apa apa'. Bukan seperti itu, targetnya harus bisa membawa penonton berbondong-bondong ke bioskop. Karena misi kita itu ingin film Indonesia ini menjadi primadonanya di negara nya sendiri itu yang kemudian membuat sineas Indonesia tidak takut lagi dengan hantaman film-film dari luar negeri," tegasnya.

Film Sewu Dino yang menjadi film terbaru yang diproduksi MD Picture sendiri berkisah tentang gadis bernama Sri (Mikha Tambayong) yang tengah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan banyak uang.

Kabar baiknya, ia diterima bekerja di keluarga Atmojo dengan bayaran yang cukup tinggi. Hal ini karena mempertimbangkan keunikan yang ia miliki, yaitu lahir di hari Jumat Kliwon. Tak sendiri, Sri ditemani oleh Erna (Givina Lukita) dan Dini (Agla Artalidia). Mereka bertiga dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan.

Setibanya di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri. Kondisi tersebut terjadi karena alasan misterius, yaitu adanya kutukan santet Sewu Dino, salah satu santet paling mengerikan.

Namun, mereka tidak bisa kabur dari gubuk karena terikat janji mistis dengan Mbah Karsa Atmojo. Ketiganya terpaksa harus menyelesaikan ritual sampai hari ke-1.000. Jika melanggar, nyawa menjadi taruhannya.

Film ini dibintangi Mikha Tambayong, Rio Dewanto, Marthino Lio, dan Karina Suwandi dimana film ini juga digadang-gadang akan menyaingi kesuksesan film horor MD Entertainment sebelumnya, yaitu KKN di Desa Penari yang mampu mencetak rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan meraih lebih dari 10 juta penonton dan mengalahkan film keluaran Marvel Studio Dr Strange: in The Multiverse of Madness yang tayang bersamaan. Film ini akan mulai tayang 12 April 2023 mendatang di bioskop tanah air.

