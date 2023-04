Viral di TikTok, Ini Lirik Lagu Alololo Sayang Milik Penyanyi Asal Malaysia

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Alolo Sayang milik penyanyi asal Malaysia, Issey Titan merupakan salah satu lagu yang tengah viral di TikTok. Seperti apa lirik lagu Alololo Sayang dari Issey?

Sebelum mengetahui lirik lagunya, simak dulu info seputar lagunya.

Issey Titan, atau nama aslinya Fazlisham Mat Hussin, merupakan penyanyi asal Malaysia yang lahir pada 26 Juni 1987. Selain penyanyi, Issey juga merupakan seorang aktor, pelawak dan pembawa radio di Malaysia.

Lagu viral miliknya, yakni Alolo Sayang, pertama kali dirilis pada tahun 2019. Kata "alolo" di judul lagunya berarti halo.

Lagu Alolo Sayang menceritakan tentang seorang pria yang sudah memiliki kekasih hati, tetapi masih saja tebar pesona dengan perempuan lainnya. Tidak hanya itu, lirik lagu ini juga menjelaskan bagaimana perasaan menyesal sang pria karena ketahuan selingkuh.

Sejak dirilis empat tahun lalu hingga kini (22/4/2023) lagu Alololo Sayang telah diputar selama 8,1 juta kali di YouTube.

Lirik Lagu Alololo Sayang dari Issey Titan

Tenung mata aku kali ini

Sayang

Beri aku peluang kedua

Bumi gunung langit jadi saksi

Sayang

Tak 'kan ada lagi orang ketiga

Benar itu hanya kebetulan

Sayang

Bukan sengaja aku nak nakal

Mungkin juga ini keturunan

Sayang

D.N.A. lelaki-lelaki gatal

Penat juga aku memujuk

Kau hilang buat aku terduduk

Janganlah marah dan merajuk

Dah macam orang kena sampuk

Yang

Alo-lo-lo-lo-lo sayang

Ting-ting, tang ting, tang ting, sayang

Aku rindu sikap manja mu yang dahulu

Sayang

Alo-lo-lo-lo-lo sayang

Simpanlah dulu rajuk mu

Segala salah ku akur 'I am sorry'

Penat juga aku memujuk

Kau hilang buat aku terduduk

Janganlah marah dan merajuk

Dah macam orang kena sampuk

Yang

Alo-lo-lo-lo-lo sayang

Ting-ting, tang ting, tang ting, sayang

Aku rindu sikap manja mu yang dahulu

Sayang

Alo-lo-lo-lo-lo sayang

Simpanlah dulu rajuk mu

Segala salahku akur 'I am sorry'

Janji ini bukan sebarang janji

Sayang

Ini bukanlah janji yang palsu

Ini soal cinta dari hati

Sayang

I really, really, really, really love you

Alo-lo-lo-lo-lo

Alo-lo-lo-lo-lo

Demikian lirik lagu Malaysia berjudul Alololo Sayang yang dibawakan Issey Titan.

