Akui Tolak Star Wars, Al Pacino: Harrison Ford Seharusnya Ucapkan Terima Kasih

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor legendaris Hollywood, Al Pacino mengakui pernah menolak tawaran untuk bermain di serial film Star Wars. Peran itu sendiri akhirnya diberikan kepada Harrison Ford, yang kini dikenal sebagai Han Solo dalam waralaba film Star Wars.

“Betul, saya menolak Star Wars. Ketika saya pertama kali muncul, saya adalah anak baru di blok. Anda tahu ketika pertama kali menjadi terkenal, semua seperti berkata 'Berikan kepada Al', termasuk jika peran itu sebagai Ratu Elizabeth!" kata Al Pacino saat diwawancarai The Hollywood Reporter.

Meski ditawari kontrak jutaan dolar saat itu, Al Pacino terpaksa menolak peran sebagai Han Solo di film Star Wars.

"Mereka memberi saya naskah berjudul Star Wars, termasuk menawari saya begitu banyak uang. Setelah membaca naskahnya, saya tidak memahaminya!" ucap aktor bernama lengkap Alfredo James Pacino itu.

Peran Han Solo akhirnya jatuh kepada Harrison Ford, yang lalu identik dengan karakter itu. Harrison Ford juga berperan sebagai Han Solo dalam serial Star Wars yang sudah berjalan hingga lebih dari 40 tahun.

"Jadi saya bilang saya tidak bisa mengambilnya. Ya bisa dikatakan, saya memberi Harrison Ford sebuah karier, dan dia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada saya!" kata Al Pacino sambil tertawa.

Diketahui, Al Pacino sendiri dikenal dengan salah satu karakter ikoniknya, yaitu sebagai kepala mafia Michael Corleone dalam serial the Godfather. Ia memerankan karakter itu dalam trilogi the Godfather, dimana dirinya mendapatkan nominasi Oscar pertamanya untuk aktor pendukung terbaik lewat the Godfather (1972).

Aktor yang kini berusia 82 tahun itu mengaku belum memikirkan untuk pensiun. Terdekat, ada empat proyek yang bakal digarapnya, termasuk King Lear yang rencananya tayang tahun depan.

“Saya selalu pensiun. Saya sudah pensiun saat berusia 25 tahun. Maksud saya, siapa peduli? Tolong jangan menyebutnya pensiun, saya hanya tidak ingin bekerja lagi,” ucapnya.

“Saya mengatakannya kemarin, dan saya mengatakannya sehari sebelumnya dan sehari sebelumnya. Pada akhirnya, pagi ini, tuan dan nyonya, Anda bertemu saya lagi!” tambahnya.

