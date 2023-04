Lirik dan Terjemahan Lagu Teddy Bear dari STAYC

Jakarta, Beritasatu.com – Grup asuhan High Up Entertainment, STAYC resmi comeback di hari kasih sayang pada Selasa, 14 Februari 2023 lalu dengan merilis lagu bertajuk Teddy Bear.

Lagu Teddy Bear berhasil menarik perhatian publik dan meraih prestasi yang membanggakan dengan masuk ke dalam chart musik Korea.

Meski telah dirilis dua bulan lalu, video klip Teddy Bear kini sudah mencapai 43 juta penayangan di YouTube. Selain itu, STAYC berhasil mendapatkan piala penghargaan dari program musik mingguan di Korea.

Makna lagu Teddy Bear sendiri menggambarkan seseorang yang bisa diandalkan dan memiliki kekuatan untuk selalu berada di sampingnya seperti boneka beruang. Berikut lirik dan terjemahan lagu Teddy Bear.

Lirik Lagu Teddy Bear

Hey, yeah, yeah, yeah, yeah

Hey, yeah, yeah, yeah, yeah

STAYC girls, it’s going down

STAYC !

Namui mareun jjarishae

Apdwirodeul Make a fool

Naega bol ttaen aninde

Jagideulman Act so cool

Sangsangeun jayunde No way

Jinjjarago mitgeodeun

Wae jakku doragaryeo hae

Dapdaphae How can I say

Seodureuji ma No hullies

Anyway, anyway urin da ibeon saengeun cheoeumijanha

Jeongdabeun eopseo One hunnit

Geureon gidaegam naeryeonwa silmangdo keunikka

Quiet please bihaenggi modeuro

Pyeonhi anja bulpiryohan mal sogeuro

Naega wonhal ttaeman beoteun, ooh, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Baraman bwa just like

Teddy bear

Oo-wo-oo-woo-oo-woo, o-wooh

Teddy bear

Oo-wo-oo-woo-oo-woo, o-wooh

Teddy bear ooh yeah

Pump pump pump pump it up

Teddy bear

No no no meosi eopseo maeilmaeil

Ttokttok malloman So good

Ppeonppeonhae neon machi rike J J

Bang bang

Don’t talk about it be about it or you will lose

Yoksimi gwahae Alwayt wake it up, it’s your kkum

Seodureuji ma No hullies

Anyway anyway urin da ibeon saengeun cheoeumijanha

Jeongdabeun eopseo One hunnit

Geureon gidaegam naeryeonwa silmangdo keunikka

Quiet please bihaenggi modeuro

Pyeonhi anja bulpiryohan mal sogeuro

Naega wonhal ttaeman beoteun Ooh yеah

Yeah yeah yeah yеah

Baraman bwa Just like

Teddy bear ooh

Teddy bear ooh

Teddy bear ooh yeah

Pump pump pump pump it up

Teddy bear

Modeureul hwaksilhi hae

Geokjeongi animyeon chamgyeon

Call it now call it now

Jiltuiljido molla

Jal hago issneun geon na

So keep it down nega wonhaneun geon mwolkka

Quiet please bihaenggi modeuro

Pyeonhi anja bulpiryohan mal sogeuro

Naega wonhal ttaeman beoteun Ooh yeah

Yeah yeah yeah yeah

Baraman bwa Just like

Teddy bear ooh

Teddy bear ooh

Teddy bear ooh yeah

Pump pump pump pump it up

Teddy bear

Just like teddy bear

Oo-wo-oo-woo-oo-woo, o-wooh

Teddy bear

Oo-wo-oo-woo-oo-woo, o-wooh

Teddy bear

Oo-wo-oo-woo-oo-woo, o-wooh

Yeah

Pump, pump, pump, pump it up

Teddy bear

Uh

No, no, no

