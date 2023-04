Dinilai Mirip Vin Diesel, Dar Salim Bangga Bisa Main di The Covenant

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Denmark kelahiran Irak, Dar Salim sukses menarik perhatian publik lewat aksinya di film The Covenant, yang mulai tayang di bioskop Indonesia pada pertengahan pekan ini. Banyak yang menyebut penampilannya mirip dengan aktor kawakan Hollywood, Vin Diesel.

Tak hanya karena sama-sama memiliki perawakan plontos, aksinya bermain sebagai Ahmed, seorang penerjemah Afganistan yang direkrut militer AS menghadirkan kepuasan tersendiri bagi penonton. Dar Salim yang sebelumnya sempat muncul di the Game of Thrones (GoT), tampil memukau lewat aksinya yang dingin, karismatik, dengan setengah senyuman yang penuh arti.

BACA JUGA Review The Covenant, Bukan Sekadar Film Perang Generik

Dar Salim mengaku bangga bisa bermain bersama Jake Gyllenhaal dalam film garapan sutradara Guy Ritchie itu.

Advertisement

"Jake sangat murah hati sejak hari pertama. Dia membuat saya merasa sangat nyaman bermain dengannya, dan begitulah hubungan kami berkembang. Ini suatu kehormatan," kata Salim kepada the Hollywood Reporter.

"Pertama dan terpenting, kami merasa bahwa film ini berhasil menjadi sangat menghibur. Film ini memiliki semua elemen aksi, memiliki gaya ala Guy Ritchie, tetapi dengan twist yang berbeda. Film ini membuat Anda terlibat secara emosional," tambah aktor berusia 45 tahun itu.

Salim yang juga pernah mengikuti wajib militer bersama Royal Guard Denmark, mengaku pengalamannya di dunia militer sangat membantu dirinya menguasai perannya sebagai Ahmed. Apalagi sebagai aktor kelahiran Baghdad, bagi Salim the Covenant bukanlah sekadar film perang semata.

"Bagi saya, film ini berbicara tentang ide apa itu kemanusiaan. Mungkin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya bagaimana dalam memenuhi janji," ucap Ahmed.

BACA JUGA Review 65, Adam Driver Terdampar di Fiksi Ilmiah Dinosaurus

Film ini memang nampaknya didedikasikan kepada para warga Afganistan khususnya para penerjemah yang membantu militer AS. Nasib mereka kini memang menggantung, setelah AS menarik pasukannya pada tahun 2021 dan meninggalkan mereka begitu saja dalam kekuasaan Taliban.

"Saya tinggal di Denmark, dan saya punya teman yang merupakan veteran perang Afghanistan dan Irak. Saya tahu bahwa sekitar 300 penerjemah dan keluarga mereka telah kehilangan nyawa sejak awal perang Afghanistan," kata aktor kelahiran 18 Agustus 1977 itu.

"Saya berharap kita hidup di dunia tanpa kemiskinan dan perang, tapi itu bukan dunia tempat kita tinggal. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba menepati janji kita," ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan