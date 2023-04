Kerajaan Inggris Lega Tahu Meghan Markle Tak Hadiri Penobatan Raja Charles III

Jakarta, Beritasatu.com - Meghan Markle diketahui tidak akan menghadiri penobatan Raja Charles III. Hal itu tentunya membuat senang keluarga Kerajaan Inggris.

Tom Bower, penulis "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors," mengatakan mereka memastikan Meghan Markle tahu dia harus membungkuk tiga kali, tidak akan berperan dalam upacara dan akan ditempatkan di belakang kolom baris 54 jika hadir. 'Mereka memastikan bahwa dia tidak akan datang,' canda Bower dalam wawancara eksklusif dengan Page Six.

Pangeran Harry, di sisi lain, akan menghadiri upacara penobatan sendirian, dan juru bicara istana mengonfirmasi bahwa Meghan Markel akan tetap di California bersama kedua anak mereka.

Melansir laman Marca, keputusan ini muncul setelah tuduhan yang dibuat Markle dalam wawancara Oprah Winfrey, di mana dia menuduh istana tidak melindunginya.

"Saya menyadari itu semua terjadi hanya karena saya bernapas." Sementara Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew, juga tidak akan menghadiri upacara tersebut, dia tidak tersinggung dengan keputusan tersebut.

"Anda tidak bisa mendapatkan dua-duanya. Anda tidak boleh duduk di pagar. Anda berada di dalam atau di luar, tapi jangan main-main," kata Duchess of York pada "Good Morning Britain", Kamis (20/4).

Ini akan menjadi pertama kalinya Harry melihat keluarganya sejak rilis memoar kontroversialnya "Spare" pada Januari. Orang dalam keluarga berkata, "Mereka harus membuat keputusan yang terasa asli dan otentik, terutama setelah semua yang telah dikatakan dan semua hal yang telah terjadi. Mereka peduli dengan keluarga mereka, jadi Meghan Markle akan tetap (di California) dan Harry akan mendukung ayahnya."

Meghan Markle secara terang-terangan menentang seluruh aturan di keluarga kerajaan, termasuk mengalami pikiran untuk bunuh diri karena pengawasan media dan kurangnya dukungan dari institusi tersebut.

Namun, ketidakhadirannya dari upacara penobatan tampaknya merupakan keputusan bersama yang dibuat olehnya dan Pangeran Harry. Keputusan ini sejalan dengan pernyataan mereka sebelumnya tentang memprioritaskan kesejahteraan dan privasi keluarga mereka.

