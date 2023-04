Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Perfume dari NCT Dojaejung

Jakarta, Beritasatu.com – Group NCT mengeluarkan sub unit yang bernama Dojaejung atau singkatan dari Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo. Dojaejung resmi debut pada 17 April 2023 lalu dengan merilis mini album pertama bertajuk “Perfume”. Berikut lirik dan terjemahan lagu Perfume dari NCT Dojaejung.

Perfume juga sekaligus menjadi lagu utama atau title track dari grup asuhan SM Entertainment ini. Setelah perilisan, lagu Perfume disambut hangat dan mendapatkan respons positif dari fans NCT atau biasa disebut NCTzen. Selain dirilis pada platform musik, Perfume juga memiliki video klip yang diunggah di YouTube SM Entertainment.

Saat ini, Perfume sudah disaksikan lebih dari 17 juta views dan berhasil mencapai trending nomor 10 untuk kategori musik.

Lagu Perfume ini memiliki unsur musik r&b electro serta irama boom bap yang berasal dari elektrik bass yang groovy. Lagu ini menceritakan tentang pesan seseorang yang menitipkan aroma atau wangi parfum kepada orang yang disukainya.

BACA JUGA Lirik dan Terjemahan Lagu Teddy Bear dari STAYC

Advertisement

Lirik Lagu Perfume

Perfume, ooh-ooh-ooh-ooh

Ayy, neoui harul hyanggiropge kkumyeo julge

Georeum kkeute, nae ireumi tteooreuge

Ne sumgyeore seumigo

Ko kkeuteseo maemdolge hae

Nae mami gagindoege

Janhyangkkaji orae

Dara neol saenggakaneun naui hyangeun

Dama seonmyeonghan nae heunjeokdeureul

Sonmok wie nan-ah-ah-ah

Otgit wie nan-ah-ah-ah

Namgyeoduryeo hae

Nareul ijeul su eopge

Jageun sumgyeolkkaji

Pagodeureo nan-ah-ah-ah

Bangane gonggiedo

Neol wihan nae mameul punggyeo

Ne ongin nae geosi dwae

Everytime is paradise, yeah

Gin sigani heulleodo

Jillil suga eopseunikka

*Cheoeum neukkin gyeongheomil geol*

Soljikaejyeo, baby

Joa nae sungandeure inneun nega

Tonight, binteum eopsi ppajyeodeureo

Sonmok wie nan-ah-ah-ah

Otgit wie nan-ah-ah-ah

Namgyeoduryeo hae

Nareul ijeul su eopge

Jageun sumgyeolkkaji

Pagodeureo nan-ah-ah-ah

Baby I’m, baby I’m

Baby I’m comfortable with you (You know that I)

And you comfortable with me (I know that you)

Du nuneul matchumyeon

Deo seonmyeonghaejil teni

Yeah, yeah, that’s me

Jiteun nongdoe

Jeongsini honmihae

Hoheummajeo hyanggirowo

Neoreul bomyeon moduga da, nareul tteoollyeo

Yeah, han bangul drip, drop

Nareul gieok soge heunjeogeul namgyeo

Sigan jinalsurok deo tturyeothaejyeo

Ne juwireul maemdora, 24 up, woah-woah

Hold tight, seoroui mameul hwaginhan bam

Oh, nan imi seumyeodeun geot gata

Ije hwaksilhi ara

Nan gamgagi kkaeeona

Dasi hanbeon gipi saegyeo

Sonmok wie nan-ah-ah-ah (Sonmok wie, ah-ah)

Otgit wie nan-ah-ah-ah

Namgyeoduryeo hae

Nal ijeul su eopge

Modeun sungan soge

Pagodeureo nan-ah-ah-ah

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan