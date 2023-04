Siap Debut Layar Lebar, Fakta Menarik Celine Dion yang Jarang Orang Tahu

Jakarta, Beritasatu.com - Celine Dion belum lama ini dikabarkan akan melakukan debut layar lebar pada Mei mendatang. Informasi ini diketahui bersamaan dengan perilisan lagu baru diva pop dunia ini.

Mengutip laman Page Six, bertajuk Love Again, lagu baru tersebut menjadi yang pertama kalinya setelah album Courage rilis pada 2019 lalu. Menariknya lagi, lagu ini nantinya akan menjadi Original Soundtrack film berjudul sama yang diperankan oleh dirinya bersama Priyanka Chopra dan Sam Heughan.

Melihat dari laman Instagramnya, film tersebut bakal tayang pada 5 Mei mendatang. Sementara untuk album baru akan menyusul yakni pada 12 Mei.

Kabar baik ini datang setelah sebelumnya pelantun My Heart Will Go On ini divonis kelainan saraf langka. Pengumuman ini disiarkan langsung oleh penyanyi berusia 55 tahun tersebut kepada media.

Kelainan tersebut membuat tubuhnya menjadi sensitif terhadap sentuhan, suara, dan tekanan emosional, serta dapat menyebabkan kekakuan otot hingga kejang. Keadaan ini membuat Celine kesulitan bernyanyi dan sempat menunda kegiatannya.

Mengutip berbagai sumber, berikut fakta menarik Celine Dion yang jarang orang ketahui.

1. Berkarier sejak usia dini

Celine Dion lahir di Kanada pada 1968 silam. Sejak usia 12 tahun, Dion sudah mulai aktif bernyanyi dan bahkan merekam lagu pertamanya. Tak ayal jika bakat bernyanyinya semakin mumpuni karena telah terasah sejak kecil.

2. Pecandu game

Siapa sangka, diva pop dunia bisa kecanduan bermain video game. Diakui oleh istri Rene Angelil ini Dion kerapkali bermain video game saat usianya masih anak-anak. Bahkan dia tak bisa melepaskan diri dari permainan tersebut. Hingga pada akhirnya kesibukan bernyanyilah membuatnya lupa dengan permainan tersebut.

3. Filantropis

Dion telah memberikan banyak dukungan kepada organisasi amal selama bertahun-tahun. Bahkan dirinya memiliki panti asuhan di Quebec. Tak hanya memiliki suara indah, namun Dion juga berjiwa sosial tinggi.

4. Hobi mengoleksi sepatu

Sebagai penyanyi pop dunia, penampilan memang menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Dion merupakan penyanyi yang memiliki gaya berbusana cukup unik, terlebih di sepatu. Bahkan, dia memiliki ratusan pasang sepatu yang pernah dipamerkannya kepada media.

5. Menguasai banyak bahasa

Tak hanya cantik, berbakat, berhati mulia serta memiliki suara indah, Celine Dion menguasai berbagai bahasa termasuk, Prancis, Inggris, Spanyol dan Jerman.

